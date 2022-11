Sarajevska županja dopolnila kazensko prijavo v primeru 'lova' na civiliste v Sarajevu

Sarajevska županja Benjamina Karić je kazensko prijavo podala že septembra, zdaj pa jo je dopolnila z novimi dokazi, med katerimi je tudi posnetek oddaje televizije Al Jazeera Balkans. V posnetku je navedeno, da imajo dostop do nekaterih dokumentov oboroženih sil BiH in obrambnega ministrstva BiH samo organi pregona. Kazensko prijavo je dopolnila tudi s pričanjem Johna Jordana na sojenju proti Dragomirju Miloševiću in z zaslišanjem priče Luce Leona .

Tožilstvo BiH že preiskuje navedbe iz dokumentarnega filma Mirana Zupaniča Sarajevo safari, da so med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995 v Sarajevo prihajali tujci, ki so plačevali visoke zneske, da so lahko streljali na civiliste, zlasti otroke. Kazensko prijavo je že po prvem predvajanju filma vložila prav sarajevska županja. Karićeva je kazensko prijavo vložila konec septembra proti neznanim osebam, ki so "sejale smrt" po Sarajevu, in proti njihovim pomočnikom.

"Menim, da je prav in moja dolžnost, da se tako odzovem na predstavljena dejstva v dokumentarnem filmu Sarajevo safari režiserja Mirana Zupaniča, po katerem so tujci, lovci na človeške glave, plačevali, da so med obleganjem Sarajeva streljali po nedolžnih civilistih," je takrat sporočila županja Sarajeva.