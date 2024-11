Sarajevski atentat: krogla, ki je začela prvo svetovno vojno

28. junij 1914. Avstrijski prestolonaslednik Franc Ferdinand in njegova žena Sofija se z dvornim vlakom pripeljeta v Sarajevo. Z avtomobilom ju odpeljejo proti mestni hiši, a vzdolž poti nanju preži šest atentatorjev. Prva dva ne ukrepata, tretji vrže bombo, ki se od avtomobila odbije, eksplodira pod drugim avtomobilom v cesarskem spremstvu in rani več ljudi. " Prišel sem na obisk, pozdravijo pa me z bombami? !" šokirani nadvojvoda vpraša župana. A za omenjeni par niso bile usodne bombe, pač pa pištola. Dve krogli, ki nista končali le njune ljubezenske zgodbe, temveč sta zasukali kolesje zgodovine, Evropo in precejšen del sveta pa spremenili v bojišče.

Lahko bi rekli, da je v prvo svetovno vojno pripeljala slaba komunikacija. Po neuspešnem atentatu z bombo, ki ga je izvedel 21-letni Nedeljko Čabrinović iz Trebinja, je nadvojvoda Franc Ferdinand spremenil načrt obiska – namesto muzeja sta s soprogo Sofijo Hohenberg, rojeno Chotek, hotela obiskati ranjence v sarajevski bolnišnici, med katerimi so bili ženske in otroci. O spremembi načrta so obvestili vse, pozabili pa so na najbolj ključne – voznike v konvoju. Posledično je nadvojvodov voznik pri Latinskem mostu zavil desno in zapeljal v napačno ulico. Ko je slišal krike, se je ustavil – ravno pred delikateso, kamor se je medtem premaknil eden od atentatorjev. 18-letni Gavrilo Princip , član organizacije Mlada Bosna, je iz žepa izvlekel pištolo in iz neposredne bližine večkrat ustrelil – en naboj je zadel Franca Ferdinanda, drugi Sofijo, tretji pa je končal v boku avtomobila. V svojih zadnjih izdihljajih je Franc Ferdinand vztrajno bodril Sofijo in ponavljal: "Nič ni. Nič ni."

Oba atentatorja – tako Princip kot Čabrinović – sta po dejanju pogoltnila tableto cianida, a sta strup le izbruhala. Vsi sodelujoči pri atentatu so bili prijeti in kaznovani.

Pa ni bilo "nič". To je bil povod, da je izbruhnila prva svetovna vojna, pojasni Senad Kuč , profesor zgodovine in kustos v Muzeju Sarajeva 1878–1918, ki danes stoji na ulici, kjer se je pred 110 leti zgodil atentat. "Posledice tega dejanja so bile ogromne. Ne vem, ali so se organizatorji in storilci zavedali, kaj bo to povzročilo, ampak v svetovni zgodovini je včasih dovolj, da pade samo ena glava in se sproži cel plaz, včasih pa umre na tisoče ljudi, pa to ne povzroči večjega pretresa ," odkima z glavo.

Gavrilo Princip – heroj ali morilec?

O atentatu na Franca Ferdinanda in Sofijo ter posledicah, ki so jih imeli ti streli, je bilo napisanih na tisoče knjig in člankov. "Tistega dne je del prebivalstva Sarajeva z odobravanjem čakal njun prihod, zbrali so se na ulicah, da ju pozdravijo. Drugi del prebivalstva pa je bil proti. Takšna usoda spremlja Bosno in Hercegovino zadnjih 200 let – da celotno prebivalstvo v nobenem trenutku ne misli enako v političnem in verskem smislu," Kuč potegne vzporednico.

Mnenja glede Gavrila Principa so deljena, pojasni, in v državah nekdanje Jugoslavije večinoma razdeljena po etnični pripadnosti. "V času prve in še posebej druge Jugoslavije je bil heroj, tudi zaradi nekaterih političnih nesoglasij. Določene stvari, ki bi lahko škodovale njegovemu karakterju, so bile pometene pod preprogo, kar seveda ni prav. Noben umor ni upravičen."

Muzej Sarajeva 1878–1918 je sicer eden najbolj obiskanih muzejev v BiH, letno ga obišče 25.000 obiskovalcev z vsega sveta – iz držav nekdanje Jugoslavije, celo Kanade, Kitajske, Rusije in Avstralije. "Ponavadi jih vprašam, kako je atentat predstavljen pri njih. Zahodnoevropske države imajo približno enotno mnenje. Zanimivo se mi je zdelo, ko so Kitajci rekli, da Gavrilo Princip zanje ni niti heroj niti morilec. Določeni obiskovalci iz balkanskih držav imajo jasno oblikovano stališče, jaz pa vsem rečem: prosim, oglejte si muzej in sami potegnite zaključke. Za vsa zgodovinska dejstva sem tukaj jaz."