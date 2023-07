Sarajevski študentki, ki sta hvalili Mladića, odhajata študirat v Srbijo

Ob 28. obletnici genocida v Srebrenici, ko so sile bosanskih Srbov pod poveljstvom Ratka Mladića likvidirale več kot 8000 civilistov, se je na družbenih omrežjih pojavil prepis komentarjev študentk sarajevske univerze Valentine Vujičić in Slađane Todić , v katerem sta opravičevali vojne zločine, vključno z objavo fotografij generala Ratka Mladića, obsojenega za genocid v Srebrenici. Znano je tudi, da je Mladić sodeloval pri izbiranju tarč za obstreljevanje Sarajeva med njegovim obleganjem, piše Al Jazeera .

Vujičićeva je k fotografiji Mladića pripisala: "Obsojen na nesmrtnost. Bil si in ostal boš naš heroj," v spletni razpravi z enim od študentov pa še: "Prav je, da smo vas pobili," pišejo bosanski mediji. Na zapise so se ostro odzvali v vodstvu fakultete ter tudi v študentskem parlamentu, kjer so zahtevali sankcije proti Vujičićevi in Todićevi.

Državno tožilstvo Bosne in Hercegovine je sporočilo, da je sprožilo preiskavo. V skladu s kazenskim zakonikom BiH je namreč prepovedano zanikanje sodno dokazanih zločinov in poveličevanje pravnomočno obsojenih vojnih zločincev.

"Slađana in Valentina bosta štipendistki Republike Srbije, zagotovljeno jima bo bivanje v študentskem domu, ostale finančne stroške študija pa bo krilo podjetje Sarajevo-gas Istočno Sarajevo," je v soboto povedal direktor podjetja Nedeljko Elek. "Šolanje bosta nadaljevali na Akademiji za nacionalno varnost v Beogradu," je dodal.

Študentki sta Radiotelevizijo Republike Srbske povedali, da po vseh odzivih in razburjenju ne bosta mogli nadaljevati šolanja v Sarajevu. Vujičićeva in Todićeva sta se zahvalili za podporo direktorju srbske varnostne agencije BIA Aleksandru Vulinu, predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku ter občanom Bijeljine, Vzhodnega Sarajeva ter celi RS, še poročajo.