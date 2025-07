Sardinija v plamenih: na otoku nova požarna fronta

Na Sardiniji je po poročanju Rai Newsa na območju Villacidra nastala nova požarna fronta. Odziv gasilcev je bil hiter, 13 kopenskih vozil so podprle tudi obsežne zračne sile: trije kanaderji in helikopterji ter nacionalna gasilska brigada.

Medtem so požar, ki je včeraj zajel slikovito plažo Punta Molentis, uspeli spraviti pod nadzor. Plameni so se sicer včeraj razširili vse do plaže in skoraj popolnoma blokirali evakuacijske poti obiskovalcev plaže. Za morebitno reševalno akcijo z morja je bila mobilizirana tudi pristaniška uprava Cagliari, obalna straža je po morju evakuirala 102 osebi, vključno z 12 otroki.

Razmere na terenu medtem ostajajo težke. Temperature so namreč še vedno visoke, prav tako še naprej piha maestral, ki otežuje delo gasilcev.