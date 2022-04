Sodnik Šariću in sodelavcem odredil enomesečni pripor

Preiskovalni sodnik je sprejel odločitev o enomesečnem priporu za narkokralja Darka Šarića in štiri njegove sodelavce, ki jih je pred dnevi aretirala srbska policija. V obrazložitvi piše, da obstajajo okoliščine, ki nakazujejo, da se bodo osumljenci na prostosti skrili ali pobegnili, da bodo uničili dokaze ali zakrili sledi svojih kaznivih dejanj, obstaja pa tudi ponovitvena nevarnost. Šarića sumijo, da je naročil umor enega od svojih glavnih ljudi Milana Milovca.

Darko Šarić, ki sicer še čaka, da sodba proti njemu za pranje denarja postane pravnomočna, je bil v četrtek aretiran v Beogradu v okviru mednarodne akcije Europola in Eurojusta. Policija je prijela tudi njegovega odvetnika Dejana Lazarevića, ki je hkrati tudi glavni zagovornik vodij kriminalne združbe Veljka Belivuka in Marka Miljkovića ter še treh osumljenih, poroča Radio Slobodna Evropa.

Sodišče v Beogradu je danes sporočilo, da je sodnik po zaslišanju odredil enomesečni pripor za osumljene D.Š, D.L, D.O, D.M in U.R. Razlog je obstoj okoliščin, ki nakazujejo, da se bodo osumljenci na prostosti skrili ali pobegnili pred pravosodnimi organi. V obrazložitvi je zapisano tudi, da obstaja bojazen, da bi uničili, skrili in spremenili dokaze oziroma zakrili sledi kaznivih dejanj, pa tudi, da bodo le-te v kratkem ponovili. Šarić iz hišnega pripora naročil umor? Kot je v četrtek sporočilo srbsko notranje ministrstvo, so aretirani med drugim obtoženi tudi za umor, nedovoljeno proizvodnjo in trgovanje z drogami, nedovoljeno proizvodnjo, nošenje in trgovanje z orožjem in eksplozivnim materialom ter zlorabo uradnega položaja. Po neuradnih informacijah so kriminalisti v racijah prijeli celo nekatere pripadnike policije in sodnike.

Kot danes poroča Jutranji list, Šarić ni bil zadovoljen z delom enega svojih sodelavcev – Milana Milovca, znanega pod vzdevkom "Čupavi" – zato je njegov umor naročil kar iz hišnega pripora v vili v beograjskem naselju Dedinje, kjer je od decembra lani. "Dvomim vanj. Ušel je izpod nadzora in mislim, da je z njim konec. Nočem razmišljati o tem, da bi nam koga podtaknil. Ta smrad bo zdaj dobil svoje. Poskušal sem vse, ker sva si blizu, a kljub temu ni spremenil svojega obnašanja. Pokončali ga bomo." To so besede, ki jih je februarja 2020 v aplikacijo Sky, za katero je znano, da jo uporabljajo organizirane kriminalne združbe, vpisala oseba, katere identiteta je bila skrita za kodami PIN 8I1JDW, 2MIPSK, F8BD55. Kot so neuradno izvedeli pri omenjenem portalu, preiskovalci sumijo, da se za temi kodami skriva Šarić.

icon-expand Darko Šarić FOTO: Profimedia