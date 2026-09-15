Sarkića ustavili na Hrvaškem: 2,26 promila, očitajo mu ponarejeno vozniško

Kot poroča hrvaški portal 24sata, so Denisa Sarkića ustavili 11. septembra okrog 21.50. Med kontrolo je policistom predložil vozniško dovoljenje, izdano na njegovo ime. Vendar se je pri preverjanju izkazalo, da ne gre za veljaven dokument, temveč za ponarejeno vozniško dovoljenje, so sporočili iz istrske policijske uprave. Sledil je alkotest, ki je pokazal 2,26 promila alkohola v krvi.

Zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa je bil kaznovan z 2640 evri. Zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje ponarejanja listin, pa bo zoper njega podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilcu, poroča časnik.

Denis Sarkić, nekdanji predstavnik za odnose z javnostmi pri SD in trenutno pomočnik evropskega poslanca Matjaža Nemca, je za portal potrdil, da ga je v petek, 11. septembra, ustavila policija. "V tem postopku je bilo ugotovljeno, da sem vozil pod vplivom alkohola. Medtem ko postopek pred pristojnimi organi v Republiki Hrvaški še poteka, ne želim dajati dodatnih komentarjev."

Po navedbah portala naj bi Sarkića pridržali, policisti pa naj bi pri tem uporabili prisilna sredstva in mu preventivno nadeli lisice.

Sarkić nam je potrdil, da ga je v petek zvečer na poti v Slovenijo ustavila policija iz Pulja in da je bilo z alkotestom, opravljenim med postopkom, ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. "Dokler poteka postopek pred pristojnimi organi Republike Hrvaške, zadeve ne želim dodatno komentirati," je še dejal.

Po poročanju hrvaških medijev sicer v avtomobilu ni bil sam. Z njim sta bila v vozilu tudi brat Mark Sarkić in Bojana Puzigaća, visoka članica SDP v mestu Buje.