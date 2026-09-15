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Sarkića ustavili na Hrvaškem: 2,26 promila, očitajo mu ponarejeno vozniško

Pulj, 15. 09. 2026 14.54 pred 24 minutami 2 min branja 109

Avtor:
M.V. M.P. +1
Denis Sarkić

Hrvaška policija je v Pulju rutinsko ustavila avtomobil, ki ga je vozil slovenski državljan s ponarejenim vozniškim dovoljenjem. Po opravljenem alkotestu so ugotovili, da je 51-letni voznik vozil z 2,26 promila alkohola v krvi. To je bil Denis Sarkić, tiskovni predstavnik evroposlanca Matjaža Nemca. Ta je sporočil, da bo Sarkić do zaključka postopka na izrednem dopustu.

Kot poroča hrvaški portal 24sata, so Denisa Sarkića ustavili 11. septembra okrog 21.50. Med kontrolo je policistom predložil vozniško dovoljenje, izdano na njegovo ime. Vendar se je pri preverjanju izkazalo, da ne gre za veljaven dokument, temveč za ponarejeno vozniško dovoljenje, so sporočili iz istrske policijske uprave. Sledil je alkotest, ki je pokazal 2,26 promila alkohola v krvi.

Zaradi kršitve zakona o varnosti cestnega prometa je bil kaznovan z 2640 evri. Zaradi suma, da je storil kaznivo dejanje ponarejanja listin, pa bo zoper njega podana kazenska ovadba pristojnemu državnemu tožilcu, poroča časnik.

Denis Sarkić, nekdanji predstavnik za odnose z javnostmi pri SD in trenutno pomočnik evropskega poslanca Matjaža Nemca, je za portal potrdil, da ga je v petek, 11. septembra, ustavila policija. "V tem postopku je bilo ugotovljeno, da sem vozil pod vplivom alkohola. Medtem ko postopek pred pristojnimi organi v Republiki Hrvaški še poteka, ne želim dajati dodatnih komentarjev."

Po navedbah portala naj bi Sarkića pridržali, policisti pa naj bi pri tem uporabili prisilna sredstva in mu preventivno nadeli lisice.

Sarkić nam je potrdil, da ga je v petek zvečer na poti v Slovenijo ustavila policija iz Pulja in da je bilo z alkotestom, opravljenim med postopkom, ugotovljeno, da je vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja. "Dokler poteka postopek pred pristojnimi organi Republike Hrvaške, zadeve ne želim dodatno komentirati," je še dejal.

Po poročanju hrvaških medijev sicer v avtomobilu ni bil sam. Z njim sta bila v vozilu tudi brat Mark Sarkić in Bojana Puzigaća, visoka članica SDP v mestu Buje.

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Evroposlanec je v odzivu na policijski postopek zoper svojega tiskovnega predstavnika sporočil, da ga je Sarkić obvestil o policijskem postopku na Hrvaškem, ker pa da ta še ni zaključen, težko komentira zadevo.

Dodal je, da je trdno prepričan, da mora vsak, ki stori napako, zanjo tudi odgovarjati. "Verjamem, da bodo pristojni organi hitro opravili svoje delo ter da bo gospod Sarkić konstruktivno sodeloval v postopku in sprejel morebitno kazen oziroma posledice svojih dejanj," nam je sporočil.

S Sarkićem sta se ob tem dogovorila, da bo do zaključka postopka na izrednem dopustu.

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KOMENTARJI109

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Hind Rami Iyad Rajab
15. 09. 2026 16.51
najbolje da Sarkić stori enako kot član vrha sds Breznik.. ki je pijan divjal in razbil službeni = državni avto...da bomo pred zakonom vsi enaki pravijo desnaci
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-1
0 1
Muki.
15. 09. 2026 16.54
Pozdravljeni že dolgo te ni bilo.Robiju v spomin.
Odgovori
0 0
patroljub
15. 09. 2026 16.51
A še živimo v Sloveniji?
Odgovori
+1
1 0
Muki.
15. 09. 2026 16.51
Sam bom volil Robija žena pa gospoda Sarkiča,ki je veliko naredil za delavce.
Odgovori
0 0
Tici 007
15. 09. 2026 16.49
Ma Stevanović ma sam zadost masla na glavi. Nč se bat
Odgovori
+3
3 0
Roger
15. 09. 2026 16.44
Kr si ga naj obdržijo dole tak nobene koristi od takih ljudi
Odgovori
+3
3 0
Dragulj
15. 09. 2026 16.40
Eh to ni mogoče, da je sd, če pa nas učijo poštenosti
Odgovori
+5
5 0
JanezOrban
15. 09. 2026 16.37
Bo odstopil tak kot Mijić?
Odgovori
+2
3 1
spermi?
15. 09. 2026 16.37
Včaseh se človek vpraša gdaj bodo začeli glave sekati vsaki dan same komedije slovenskih politikov .
Odgovori
+9
9 0
Pravica je
15. 09. 2026 16.33
Sta razkrila druga dva v vozilu, da je bil on najmanj pijan zato sta ga določila za voznika !
Odgovori
+15
15 0
mojcd
15. 09. 2026 16.30
vcasih je bolje biti nihče
Odgovori
+4
5 1
gas-112
15. 09. 2026 16.29
še en slovenc s pokvarjenim č-jem
Odgovori
+8
8 0
biggbrader
15. 09. 2026 16.27
Saj ni sam kriv, da ima takega šefa !
Odgovori
+2
5 3
Janez23
15. 09. 2026 16.25
Hvala hrvaški policiji, da je ustavila tega pijanega Hrvata na poti v Slovenijo.
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+9
10 1
Joe70
15. 09. 2026 16.24
Sami naši od dol!
Odgovori
+7
7 0
Stojadina-sportiva
15. 09. 2026 16.24
To ga bodo sedaj secirali cel teden...aja SD je nč ne bo hihi
Odgovori
+7
8 1
Xxdproxx
15. 09. 2026 16.24
tole pa ni mozno. tudi ce je blo res, da to pride na ta portal. se grem uscipnit, da vidim ce sanjam…
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+6
6 0
Antenaa
15. 09. 2026 16.22
A je spet Stevanovic kriv ? Sam vprasam levicarji k skoz jokate
Odgovori
+1
10 9
Animal
15. 09. 2026 16.19
Janša je kriv, definitivno. Se je s Hrvati dogovoril, da so Denisa napili, potem so mu pa še ponarejeno vozniško podtaknili 🤣🤣🤣
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+14
16 2
biggbrader
15. 09. 2026 16.28
In še avto so mu na rdeče prefarbali.
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+6
6 0
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