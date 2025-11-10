Svetli način
Tujina

Sarkozy bo po treh tednih izpuščen iz zapora

Pariz, 10. 11. 2025 14.34 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.S. , STA
Nekdanji francoski predsednik Nicolas Sarkozy bo lahko po le treh tednih še danes zvečer zapustil zapor La Santé, kjer prestaja petletno zaporno kazen. Sodišče mu je namreč odobrilo predčasen izpust. Do prihodnjega leta, ko bo sodišče obravnavalo pritožbo na obsodbo, bo Sarkozy pod strogim sodnim nadzorom, prav tako ne bo smel zapustiti Francije.

Nicolas Sarkozy je bil 21. oktobra obsojen na petletno zaporno kazen zaradi kriminalne zarote v povezavi z nezakonitim financiranjem kampanje leta 2007 s sredstvi iz Libije. Kazen trenutno prestaja v samici v pariškem zaporu La Santé, od koder pa bo po poročanju francoskih medijev odkorakal še danes zvečer. 

Njegovi odvetniki so namreč takoj po začetku prestajanja kazni vložili zahtevo za njegovo izpustitev. Javni tožilec Damien Brunet je nato priporočil, da se Sarkozyjevi prošnji za predčasno izpustitev ugodi, a se nekdanjemu predsedniku prepove stik z drugimi pričami v tako imenovanem "libijskem dosjeju".

Sarkozyja je 21. oktobra v zapor pospremila žena Carla Bruni.
Sarkozyja je 21. oktobra v zapor pospremila žena Carla Bruni. FOTO: AP

Sarkozy, ki ves čas vztraja pri svoji nedolžnosti, je sodišču prek video povezave svojo zaporniško izkušnjo opisal kot "naporno" in "nočno moro". 

Sodišče je nato njegovi prošnji ugodilo, a bo Sarkozy na prostosti pod strogim sodnim nadzorom. V tem času ne sme zapustiti ozemlja Francije. Njegovo pritožbo na obsodbo naj bi sodišče obravnavalo v naslednjem letu, predvidoma marca. 

Sarkozy, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, je prvi nekdanji francoski voditelj, ki mora prestajati zaporno kazen. Na sodbo se je pritožil, vendar to ni zadržalo izvajanja kazni, saj je sodišče odredilo začasno izvršitev sodbe. Kazen je prestajal v majhni celici in je bil ločen od drugih zapornikov. Varovala sta ga dva varnostnika. 

nicolas sarkozy francija
KOMENTARJI (35)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
manga
10. 11. 2025 15.52
Zahodna demokracija.
ODGOVORI
0 0
Pujček
10. 11. 2025 15.46
+3
Pošten ko Janša.
ODGOVORI
3 0
Wolfman
10. 11. 2025 15.43
+3
Pa tako ste pripravljeni braniti in zagovarjati evropsko demokracijo! hi hi
ODGOVORI
3 0
Martinović
10. 11. 2025 15.40
+2
Vladavina prava in pravna država prosto po EU😂😂😂😂
ODGOVORI
3 1
Skinwalker
10. 11. 2025 15.33
+6
Banda pokvarjena...a ni zakon za vse enak..
ODGOVORI
7 1
Prelepa Soča
10. 11. 2025 15.36
+3
Skunwalker... NE IN NIKOLI NE BO... DENAR JE LE DENAR... če ga nimaš, moraš biti pa pošten.
ODGOVORI
4 1
bob0802
10. 11. 2025 15.33
+2
Isto je pri nas,male ribe zaprejo..Ostale politike, gospodarstvenike,mafijo pa ne obsodijo oz jih izpustijo iz zapora... sodniki so podkupljeni,sodstvo pa skorumpirano
ODGOVORI
4 2
myomy
10. 11. 2025 15.29
+8
Gadafiju ukradel denar in ga dal ubiti. Al Capone nima za burek proti Sarkozyju.
ODGOVORI
10 2
Wolfman
10. 11. 2025 15.46
Vedi, da da so bili zadaj predvsem židje evropskih bank.
ODGOVORI
0 0
Prelepa Soča
10. 11. 2025 15.25
+6
Nikoli še nikjer na svetu NISO bili zakoni ali druga pravila enaka za vse in tudi v bodoče NE bodo. Zakaj že? Ja, ker reklo, denar je sveta vladar, ni kar tako, temveč je TAKO povsod po svetu... tudi, če te "po pomoti" strpajo v zapor, kot npr. mafijce..... tam so jim vsi, z direktorjem vred, podrejeni, ker se bojijo za svoja življenja.
ODGOVORI
7 1
športnik66
10. 11. 2025 15.20
-5
Pravilno! Nič takega ni storil, da bi moral biti v zaporu!
ODGOVORI
2 7
MarkoJur
10. 11. 2025 15.18
+5
Takile se vedno znova delajo norce iz tlačanov, pa ne samo v franciji, povsod.
ODGOVORI
6 1
Darko32
10. 11. 2025 15.15
+7
Nevem kaj se delamo FRANCOZE skupaj z FRANCOZI. Zato, kar se ga obtožuje pa za vraga delajo popolnoma vsi. Poglejmo pri nas. Imamo klike, kateri finacirajo politiko in nastavljajo svoje. Sedaj pa se čudimo, da je on najbolj pokvarjen. njega bodo izpustili, ker bi preveč povedal in bi morali pozapreti še mnogo zraven. Žal tudi iz sodniških vrst. Zato se tej odločitvi ne smemo čuditi.
ODGOVORI
7 0
iziizi
10. 11. 2025 15.05
+5
Priviligirani niso v zaporu ,zaradi neenakosti in pravice se dogajajo vojne
ODGOVORI
7 2
dobrabejba35
10. 11. 2025 15.05
+9
Bo dobil še odškodnino?
ODGOVORI
10 1
Aijn Prenn
10. 11. 2025 15.03
+4
Pravo na vseh nivojih izgublja pomen. Prav tako kazenske sankcije, če te namestijo v nov hotel v Dobrunjah npr.
ODGOVORI
5 1
Podlesničar
10. 11. 2025 15.01
+5
Pritožba na pritožbo... pošte ne bo dvignil... potem bo fasal kakšno hudo bolzen in ne bo sposoben za prestajanje kazni.
ODGOVORI
5 0
borjac
10. 11. 2025 15.00
+14
Po treh tednih Sarkozy ven iz zapora , sedaj se bo Nicolas Sarkozy pobratil z Janezom Janšo , neverjetno kaj sta onadva pretrpela v zaporu , mogoče tudi tožba proti državi ???
ODGOVORI
14 0
dobrabejba35
10. 11. 2025 14.55
+5
Lol 😆 😆
ODGOVORI
5 0
Dovolj je
10. 11. 2025 14.54
+6
Pravica izgublja pomen za navadne drzavljane... 3 tedne, obdobje dopusta ne kazni
ODGOVORI
7 1
Necenzura
10. 11. 2025 14.51
+5
😂😂😂😂 pa tko resnično je izgledalo...
ODGOVORI
5 0
yolli
10. 11. 2025 14.51
+4
Vladavina prava !!!!! Za koga le ???
ODGOVORI
4 0
