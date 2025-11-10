Sarkozy bo po treh tednih izpuščen iz zapora

Njegovi odvetniki so namreč takoj po začetku prestajanja kazni vložili zahtevo za njegovo izpustitev. Javni tožilec Damien Brunet je nato priporočil, da se Sarkozyjevi prošnji za predčasno izpustitev ugodi, a se nekdanjemu predsedniku prepove stik z drugimi pričami v tako imenovanem "libijskem dosjeju".

Nicolas Sarkozy je bil 21. oktobra obsojen na petletno zaporno kazen zaradi kriminalne zarote v povezavi z nezakonitim financiranjem kampanje leta 2007 s sredstvi iz Libije. Kazen trenutno prestaja v samici v pariškem zaporu La Santé, od koder pa bo po poročanju francoskih medijev odkorakal še danes zvečer.

Sarkozy, ki ves čas vztraja pri svoji nedolžnosti, je sodišču prek video povezave svojo zaporniško izkušnjo opisal kot "naporno" in "nočno moro".

Sodišče je nato njegovi prošnji ugodilo, a bo Sarkozy na prostosti pod strogim sodnim nadzorom. V tem času ne sme zapustiti ozemlja Francije. Njegovo pritožbo na obsodbo naj bi sodišče obravnavalo v naslednjem letu, predvidoma marca.

Sarkozy, ki je bil predsednik Francije med letoma 2007 in 2012, je prvi nekdanji francoski voditelj, ki mora prestajati zaporno kazen. Na sodbo se je pritožil, vendar to ni zadržalo izvajanja kazni, saj je sodišče odredilo začasno izvršitev sodbe. Kazen je prestajal v majhni celici in je bil ločen od drugih zapornikov. Varovala sta ga dva varnostnika.