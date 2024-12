Sarkozy obsojen na leto dni z elektronsko zapestnico

S tem je najvišje sodišče v Franciji potrdilo lansko sodbo pariškega prizivnega sodišča, ki je Nicolasa Sarkozyja obsodilo na tri leta zapora, od tega dve leti pogojno. Ob tem je prizivno sodišče odločilo, da lahko leto dni preživi v hišnem priporu z elektronsko zapestnico. Sodišče mu je tudi za tri leta prepovedalo opravljanje javnih funkcij. Z današnjo odločitvijo kasacijskega sodišča je sodba postala pravnomočna, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sarkozy je v prvem odzivu na današnjo razsodbo poudaril, da bo prevzel odgovornost in se soočil z vsemi posledicami. "Vendar se nisem pripravljen sprijazniti z globoko krivico, ki mi je bila storjena," je še zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da so bile kršene njegove pravice kot stranke v postopku.

Izrazil je pričakovanje, da bo Evropsko sodišče za človekove pravice v njegovem primeru razsodilo proti Franciji. Dodal je, da bi se temu lahko izognili, če bi mu bila na voljo razumna pravna analiza.