Sarkozy v zapor z eno torbo, tremi knjigami in nekaj spomini

Nicolas Sarkozy je dejal, da ob današnjem odhodu v zapor pričakuje, da bo zaprt v samici, kjer ga bodo zaradi varnostnih razlogov zadrževali ločeno od vseh drugih zapornikov. Druga možnost je, da bo zaprt v oddelku za "ranljive" zapornike, pogovorno znanem kot VIP oddelek.
Nekdanji zaporniki La Santéja so opisali svoje izkušnje in kaj lahko nekdanji predsednik pričakuje. Zapor, ki je bil odprt leta 1867, je bil v zadnjih letih v celoti prenovljen.
"Ne prihaja Nicolas Sarkozy, predsednik republike ... Prihaja človek in živel bo popolnoma enako kot vsi," je za Associated Press povedal Pierre Botton, nekdanji poslovnež, ki je postal avtor in je bil med letoma 2020 in 2022 zaprt v La Santéju zaradi poneverbe sredstev dobrodelne organizacije.
Pariški sodnik je v še neobjavljeni sodbi odločil, da bo Sarkozy začel prestajati zaporno kazen, ne da bi čakal na obravnavo svoje pritožbe, zaradi "resnosti motenj javnega reda, ki jih je povzročilo kaznivo dejanje".
Nekdanji predsednik je zanikal kakršno koli kršitev in protestiral proti odločitvi, da bi moral biti zaprt do pritožbe.
"Ne bojim se zapora. Dvignil bom glavo, tudi pred vrati La Santéja," je Sarkozy povedal časopisu La Tribune Dimanche: "Boril se bom do konca."
10 fotografij, tri knjige, ena torba
Sarkozy naj bi že imel pripravljeno zaporniško torbo z oblačili in 10 družinskimi fotografijami, ki jih lahko prinese.
Dejal je, da bo s seboj prinesel tri knjige, kar je največ, kar jih lahko. Bral bo Grofa Monte Crista v dveh delih in biografijo Jezusa Kristusa. Junak Grofa Monte Crista francoskega avtorja Alexandra Dumasa pobegne iz otoškega zapora, kjer je preživel 14 let, preden se je maščeval.
V skladu s sodbo bo 70-letni Sarkozy lahko vložil zahtevo za izpustitev na pritožbeno sodišče šele, ko bo za zapahi, sodniki pa bodo nato imeli do dva meseca časa za obravnavo zahteve.
Botton, ki pravi, da Sarkozyja pozna že desetletja, je izrazil dvom, da bo nekdanji predsednik v zaporu deležen številnih posebnih privilegijev. "Tudi če si predsednik republike, tudi če si zelo bogat človek, ne odločaš o ničemer."
Botton je opisal celico, v kateri je živel v La Santéju: Majhna 70-centimetrska postelja, pritrjena na tla, grelna plošča, plačljivi hladilnik in plačljiva televizija.
Dejal je, da so bile sobe zapornikov v VIP oddelku opremljene s stacionarnimi telefoni, s katerimi so lahko opravljali klice, ki jih je zaporniška uprava snemala, vendar niso mogli sprejemati klicev na isti liniji.
