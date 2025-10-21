Svetli način
Tujina

Sarkozy v zapor z eno torbo, tremi knjigami in nekaj spomini

Pariz, 21. 10. 2025 07.35 | Posodobljeno pred 1 uro

Nicolas Sarkozy bo postal prvi nekdanji francoski predsednik, ki bo prestajal zaporno kazen v pariškem zaporu La Santé. Tam bo prestal petletno kazen. Sarkozy, ki je bil obsojen zaradi kriminalne zarote v shemi financiranja svoje volilne kampanje leta 2007 s sredstvi iz Libije, sicer vztraja pri svoji nedolžnosti.

Nicolas Sarkozy je dejal, da ob današnjem odhodu v zapor pričakuje, da bo zaprt v samici, kjer ga bodo zaradi varnostnih razlogov zadrževali ločeno od vseh drugih zapornikov. Druga možnost je, da bo zaprt v oddelku za "ranljive" zapornike, pogovorno znanem kot VIP oddelek.

Nekdanji zaporniki La Santéja so opisali svoje izkušnje in kaj lahko nekdanji predsednik pričakuje. Zapor, ki je bil odprt leta 1867, je bil v zadnjih letih v celoti prenovljen.

Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy FOTO: Profimedia

"Ne prihaja Nicolas Sarkozy, predsednik republike ... Prihaja človek in živel bo popolnoma enako kot vsi," je za Associated Press povedal Pierre Botton, nekdanji poslovnež, ki je postal avtor in je bil med letoma 2020 in 2022 zaprt v La Santéju zaradi poneverbe sredstev dobrodelne organizacije.

Pariški sodnik je v še neobjavljeni sodbi odločil, da bo Sarkozy začel prestajati zaporno kazen, ne da bi čakal na obravnavo svoje pritožbe, zaradi "resnosti motenj javnega reda, ki jih je povzročilo kaznivo dejanje".

Nekdanji predsednik je zanikal kakršno koli kršitev in protestiral proti odločitvi, da bi moral biti zaprt do pritožbe.

"Ne bojim se zapora. Dvignil bom glavo, tudi pred vrati La Santéja," je Sarkozy povedal časopisu La Tribune Dimanche: "Boril se bom do konca."

10 fotografij, tri knjige, ena torba

Sarkozy naj bi že imel pripravljeno zaporniško torbo z oblačili in 10 družinskimi fotografijami, ki jih lahko prinese.

Dejal je, da bo s seboj prinesel tri knjige, kar je največ, kar jih lahko. Bral bo Grofa Monte Crista v dveh delih in biografijo Jezusa Kristusa. Junak Grofa Monte Crista francoskega avtorja Alexandra Dumasa pobegne iz otoškega zapora, kjer je preživel 14 let, preden se je maščeval.

V skladu s sodbo bo 70-letni Sarkozy lahko vložil zahtevo za izpustitev na pritožbeno sodišče šele, ko bo za zapahi, sodniki pa bodo nato imeli do dva meseca časa za obravnavo zahteve.

Botton, ki pravi, da Sarkozyja pozna že desetletja, je izrazil dvom, da bo nekdanji predsednik v zaporu deležen številnih posebnih privilegijev. "Tudi če si predsednik republike, tudi če si zelo bogat človek, ne odločaš o ničemer."

Botton je opisal celico, v kateri je živel v La Santéju: Majhna 70-centimetrska postelja, pritrjena na tla, grelna plošča, plačljivi hladilnik in plačljiva televizija.

Dejal je, da so bile sobe zapornikov v VIP oddelku opremljene s stacionarnimi telefoni, s katerimi so lahko opravljali klice, ki jih je zaporniška uprava snemala, vendar niso mogli sprejemati klicev na isti liniji.

Planetmiru
21. 10. 2025 09.13
+1
Pri nas bi nujno potrebovali en tak zapor, ampak bilo bi zelo nevarno, ker bi v zaporu zagotovo prišlo do vojne med levo in desno tolpo...
ODGOVORI
1 0
IskraLJ
21. 10. 2025 09.08
+1
Ursula, narki, rutte, ... kje se skrivate?!!
ODGOVORI
1 0
S.R. Butale
21. 10. 2025 09.06
+1
Predsednik Francije, pa lopov.. sramota. Pr nas se to ne more zgodit.
ODGOVORI
1 0
seter73
21. 10. 2025 09.03
+1
eden najvecjih kriminalcev Macron pa tava po svetu in kaze svoj Napoleonov sindrom
ODGOVORI
1 0
Ici
21. 10. 2025 09.03
+1
Če bi veljalo za "vse enako", bi v Sloveniji ne imeli niti enega politika več na svobodi. Ampak svoboda je čudovita reč. Vsi so tako svobodni, da jim nobena institucija in nobena pravna norma/standard nič ne more. Take svobode Slovenci še niso imeli vse od Kristusovih časov naprej.
ODGOVORI
1 0
123soba
21. 10. 2025 09.01
+3
Kdo financira prebiliča?
ODGOVORI
3 0
300 let do specialista
21. 10. 2025 08.58
+2
Vsi, ki nam nabijajo o demokraciji in so hkrati težki kriminalci, glavni odločevalci, pa še vedno mirno na svobodi.
ODGOVORI
2 0
Jernej Sekirnik
21. 10. 2025 08.57
+0
potem bi pri nas vsi morali v zapor, ko vemo kje vse jemljo denar za svoje kampanje in financiranje strank. AJA, MI SMO SLOVENIJA, PRI NAS LAHKO KRADEMO IN MUTIMO PA NOBENEMU NIČ.
ODGOVORI
1 1
ZIPPO
21. 10. 2025 08.57
+1
No evo.Obsojen.Pri nas pa v Parlamentu sedijo iz mandata v mandat?????
ODGOVORI
1 0
Puško v koruzo
21. 10. 2025 08.48
-1
Rekel je da bo v zaporu spal z dvignjeno glavo. Mislim da bo moral dvigniti še kaj drugega.
ODGOVORI
0 1
sbštajerec
21. 10. 2025 08.38
+8
Škoda da gre sam pa ima toliko kolegov po svetu, ki delajo še večje lumparije, ampak bi morali zgraditi nov zapor na območju EU
ODGOVORI
8 0
Killing of Hind Rajab
21. 10. 2025 08.37
+10
kot je že nižje zapisano...kompletni bruseljski vrh ...micron in ekipa, naci mertz in ekipa...so za v arest trajno.....uničili in jo še uničujejo Evropo
ODGOVORI
11 1
Killing of Hind Rajab
21. 10. 2025 08.36
+7
francija je bila med prvimi ki je bombardirala Libijo...takrat je bil predsednik sarkozy...v zahvalo za keš ki mu ga je dal Gadafi
ODGOVORI
9 2
Stauffenberg
21. 10. 2025 08.32
+12
Vsa EU politična elita bi mu morala delati družbo.
ODGOVORI
12 0
Killing of Hind Rajab
21. 10. 2025 08.35
+5
👌👍
ODGOVORI
5 0
Huki
21. 10. 2025 08.29
+7
250+milijard dolarjev je Francija dolžna Libiji. Na koncu ga je pa še dal ubiti. Doživljenski zapor.
ODGOVORI
7 0
300 let do specialista
21. 10. 2025 08.37
+4
Pa za torto na češnji, so francoski avioni prvi začeli "napada na samodržca", še za to simboliko so sv.in.je poskrbele.
ODGOVORI
4 0
Aleksei Kaar
21. 10. 2025 08.27
+5
Po pol leta bo odšeč v hišni pripor in zopet po pol leta bo svoboden z milijoni. Jaz bi tudi. To je zelo poceni kredit. Pa še celo leto bo lenaril, denar ga pa čaka.
ODGOVORI
6 1
abcde1234
21. 10. 2025 08.26
+12
Tu je v igri nekaj drugega. Mogoče se Ursulini bruseljski klovni bojijo, da bi se Sarkozy vrnil na oblast in zamenjal neumnega Macrona. V zapor zaradi prejemanja donacij v volilni kampanji? hahahah potem bi morali sedeti skoraj vsi politiki tega sveta, dajte prosim vas lepo.
ODGOVORI
13 1
300 let do specialista
21. 10. 2025 08.36
+4
Abcde... enako menim, vedno, ko se nekoga eliminira ima to v politiki ozadje.
ODGOVORI
4 0
Arzen
21. 10. 2025 08.26
-2
ŠE MALO PA BO ŠEL GOLOB PO NJEGOVIH STOPINJAH!!! 3MIL LITISKA, 2 MILJONA RAČUNANIKI, 500.000EUR ŽELEZNIŠKA, 2MIL, DRUGI TIR,...
ODGOVORI
8 10
Killing of Hind Rajab
21. 10. 2025 08.39
+0
otročje...čez 4. miljarde so izpuhtele pod bivšim komunistom lažnivim janšo...A je v atestu?
ODGOVORI
3 3
bobiv
21. 10. 2025 08.24
+11
Ali ste že videli nedolžno pocestnico in poštenega politika?
ODGOVORI
11 0
