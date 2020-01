Sarsu podoben virus se širi, umrla že tretja oseba

Nove primere so kitajske oblasti potrdile v mestih Wuhan, Peking in Šenžen, število okuženih pa je tako preseglo 200. S tem pa so na Kitajskem potrdili tudi prve primere izven mesta Wuhan, kjer se je decembra virus prvič pojavil. So pa prvi primer bolezni že potrdili na Japonskem ter dva primera na Tajskem.

Do sedaj so zaradi bolezni umrle tri osebe, poroča BBC. V nedeljo se je po podatkih kitajskih oblasti v Wuhanu zdravilo 170 oseb, devet izmed njih naj bi bilo v kritičnem stanju.

Britanski znanstveniki sicer domnevajo, da je število okuženih veliko višje od uradnih številk - pred nekaj dnevi so število morebitnih obolelih postavili na okoli 1700.