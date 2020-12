Svet se odziva na trgovinski dogovor o brexitu

Zgodovinski dogovor o prihodnjih trgovinskih in varnostnih odnosih Združenega kraljestva z Evropsko unijo je bil sklenjen na božični večer, teden pred koncem prehodnega obdobja za brexit. Novi sporazum bo Britaniji in Uniji omogočil trgovanje brez posebnih carin ter sodelovanje med evropskimi in britanskimi varnostnimi silami ter sodstvom.

Sporazum so dosegli po tem, ko sta britanski premier Boris Johnson in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen v zadnjih 24 urah opravila pet telefonskih klicev. Von der Leynova je ob tem dejala, da so končno našli skupno pot, ki je bila dolga in vijugasta. Za to pot sta si prizadevali obe strani in bila je "prava in odgovorna" , pa tudi "pravična" in "uravnotežena" .

Tako sta obe strani sklenili trgovinski sporazum po brexitu in končali mesece nesoglasij glede ribolovnih pravic in se dogovorili o prihodnjih poslovnih pravilih. Na Downing Streetu so dejali: "Brexit smo sepljali do konca in sedaj lahko v celoti izkoritimo fantastične priložnosti, ki so nam na voljo."

Na Twitterju se je že odzval nekdanji britanski premier David Cameron , ki je zapisal, da je letošnjo težko leto dobro zkaljučiti s pozitivnimi novicami. "Trgovinski dogovor je zelo dobrodošel," je še dodal in nadaljeval, da je to ključni korak pri vzpostavljanju novega prijateljeskega odnosa z EU. Čestital je tudi pogaljski skupini Združenega kraljestva. Novico o dogovoru je pozdravila tudi nekdanja premierka Theresa May .

Kmalu po objavi dogovora se je oglasil tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel. "Celovit dogovor z našim sosedom, prijateljem in zaveznikom je najboljši rezultat za naše državljane in podjetja. V preteklih letih je EU v pogajanjih z Združenim kraljestvom pokazala svojo enotnost in odločnost, kar bomo še naprej ohranjali." Dodal je še, da je zdaj čas, da Evropski svet in Evropski parlament analizirata dogovor, ki so ga dosegli pogajalci. Članice EU morajo odobriti začasno uporabo sporazuma, parlament pa bo o tem odločil januarja, ker do konca tega leta ni več časa za to.

Dogovor je pozdravil tudi predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli in dejal, da je to "zdaj lahko osnova novega partnerstva". Dodal je še, da bo Evropski parlament sporazum podrobno analiziral, "preden se bo odločil, ali bo dal soglasje v novem letu". Pravi, da bodo delovali odgovorno, da bodo poskušali zmanjšati motnje za državljane, obenem pa je tudi čestital vsem pogajalcem za "njihova intenzivna prizadevanja za dosego tega zgodovinskega sporazuma". Še naprej pa si bosta EU in Združeno kraljestvo delila skupne vrednote in interese.

Nemška kanclerka Angela Merkelje dejala, da pričakuje, da se bo Nemčija lahko hitro odločila, ali bo podprla trgovinski dogovor o brexitu, sklenjen med Veliko Britanijo in EU. "Zvezna vlada bo zdaj natančno preučila besedilo sporazuma." Dodala je še, da pričakuje, da bo Nemčija hitro ocenila, ali lahko podpre rezultate pogajanj.Člani nemškega kabineta bodo o dogovoru razpravljali v obliki konferenčnega klicu v ponedeljek, decembra. 28.

Doogovor je "zelo dobrodošel" tudi za irskega premierja Micheala Martina, ki je dejal, da bo sporazumutrl pot "dobrim odnosom v prihodnjih letih". "Medtem ko bomo pogrešali Veliko Britanijo in Evropsko unijo, pa dejstvo, da je dogovor sklenjen, pomeni, da se lahko v prihodnjih letih osredotočimo na to, kako bomo vodili dobre odnose," je zapisal na Twitterju. Tudi na Twitterju je irski zunanji minister Simon Coveney sporočil, da bo nov dogovor omogočil "nov začetek odnosov z Združenim kraljestvom" in Irsko.

Do nezadovoljstva pa prihaja na Škotskem, kjer so ljudje v veliki večini glasovali za to, da ostanejo v EU. Premierka Nicola Sturgeon je zato na Twitterju zapisala, da se brexit dogaja proti volji škotske in ne obstaja dogovor, ki bi kadarkoli nadoknadil to, "kar nam je brexit odvzel". "Čas je, da svojo prihodnost začrtamo kot neodvisen, evropski narod."

Ivanc: Zaupanje v gospodarstvu se bo zaradi dogovora povečalo

Dosežen dogovor med EU in Združenim kraljestvom o brexitu je pozitivno presenečenje, ki so ga pozdravili tudi finančni trgi, je za STA ocenil glavni ekonomist pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) Bojan Ivanc. Dogovor temelji na štirih stebrih; to so prosta in pravična trgovina, ekonomsko in socialno partnerstvo, varnost državljanov ter upravljanje sporazuma.

"Na večino blaga, ki jih obe strani izmenjata, carin ne bo, tako kot je to veljalo sedaj," je nekaj poudarkov dogovora izpostavil Ivanc. Spodbudno je slišati tudi napoved o skupni platformi, kjer bosta obe strani izmenjali podatke o organiziranem kriminalu, energetiki in podatkih, je dodal. "Nekoliko bolj podroben vpogled v dogovor bo prinesla preučitev 2000-stranskega dokumenta," je pristavil.