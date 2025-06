Sateliti razkrili: Kaj počnejo Rusi ob finski meji?

Na satelitskih slikah, posnetih v pretekli zimi, so jasno vidna velika gradbena dela v zaprtem vojaškem mestu Kandalakša, ki se nahaja v bližini finske Laponske.

V delu mesta, garnizonu imenovanem Lupče-Savino, so zaznana obsežna izkopavanja in gradnja več novih stavb. Po navedbah regionalne uprave Murmanska je namen tega projekta vzpostavitev vojaškega mesta za novo topniško brigado in njeno osebje. Gradbeni načrt predvideva izgradnjo približno ducata novih objektov, poroča Net.hr.

Vojaški strokovnjak Marko Eklund, upokojeni major finske vojaške obveščevalne službe, opozarja, da obseg gradnje kaže na trajnejšo strateško namero Rusije. "Če bi bil edini namen pošiljanje vojakov v Ukrajino, seveda tam ne bi bilo potrebe po takšni infrastrukturi," je dejal Eklund.

Poleg nove topniške enote naj bi na istem mestu Rusija namestila tudi del inženirske brigade. V preteklosti je bilo območje uporabljeno le za vojaška skladišča.