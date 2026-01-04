Naslovnica
Satelitski posnetki Caracasa po napadih in trdnjava, kjer so zajeli Madura

Carcas, 04. 01. 2026 16.05 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Caracas pred in po ameriških napadih

Dan po ameriških napadih na Venezuelo je podjetje Vantor objavilo satelitske posnetke uničenih tarč v prestolnici Caracas in fotografijo trdnjave, kjer so Američani ob 2. uri zajeli venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in ga odpeljali v ZDA.

Fuerte Tiuna je glavni vojaški kompleks v Caracasu, s fotografij pa je razvidno, da so v nočnih napadih, ki so se začeli malo po polnoči, uničili več stavb in opremo.

Tarče napadov sta bili tudi letališči La Carlota, ki je glavna letalska baza, in Higuerote, pristanišče La Guaira in telekomunikacijski stolpi.

A vsi napadi so bili zgolj 'krinka' za kasnejše zajetje predsednika Nicolasa Madura. Kot je že v soboto dejal ameriški predsednik Donald Trump, so ga zajeli v strogo varovani hiši, ki je bila bolj podobna trdnjavi kot stanovanjski hiši. V hišo so se ameriške vojaške sile spustile iz helikopterja.

Trdnjava, kjer so zajeli Madura
Trdnjava, kjer so zajeli Madura
FOTO: AP

Satelitske posnetke je objavilo podjetje Vantor, do oktobra lani znano pod imenom Maxar Technologies.

Madura in njegovo ženo Cilio Flores so sicer že prepeljali v New York. Maduro je pridržan v pripornem centru v Brooklynu, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb o trgovini z drogami in orožjem.

Preberi še Vklenjeni Maduro: 'Lahko noč in srečno novo leto'
venezuela maduro zda Caracas satelitski posnetki

