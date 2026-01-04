Satelitski posnetki Caracasa po napadih in trdnjava, kjer so zajeli Madura

Fuerte Tiuna je glavni vojaški kompleks v Caracasu, s fotografij pa je razvidno, da so v nočnih napadih, ki so se začeli malo po polnoči, uničili več stavb in opremo.
Tarče napadov sta bili tudi letališči La Carlota, ki je glavna letalska baza, in Higuerote, pristanišče La Guaira in telekomunikacijski stolpi.
A vsi napadi so bili zgolj 'krinka' za kasnejše zajetje predsednika Nicolasa Madura. Kot je že v soboto dejal ameriški predsednik Donald Trump, so ga zajeli v strogo varovani hiši, ki je bila bolj podobna trdnjavi kot stanovanjski hiši. V hišo so se ameriške vojaške sile spustile iz helikopterja.
Satelitske posnetke je objavilo podjetje Vantor, do oktobra lani znano pod imenom Maxar Technologies.
Madura in njegovo ženo Cilio Flores so sicer že prepeljali v New York. Maduro je pridržan v pripornem centru v Brooklynu, kjer čaka na sojenje zaradi obtožb o trgovini z drogami in orožjem.