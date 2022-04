Medvedjev: Naš cilj je zgraditi odprto Evrazijo – od Lizbone do Vladivostoka

Nekdanji ruski predsednik Dmitrij Medvedjev je razburil z izjavo, da je cilj Moskve "končno zgraditi odprto Evrazijo – od Lizbone do Vladivostoka". Medtem satelitske fotografije in posnetki, ki jih je objavila ameriška družba za vesoljsko tehnologijo Maxar Technologies, izpodbijajo trditve ruskih predstavnikov, da so se trupla civilistov v Buči pojavila šele po umiku ruskih sil iz opustošenega ukrajinskega mesta. Na družbenih omrežjih pa so se pojavili posnetki, na katerih naj bi bili pripadniki 501. bataljona ukrajinskih marincev, ki naj bi se prostovoljno predali ruskim silam v Mariupolu. Ukrajinska stran to zanika.

Dmitrij Medvedjev, nekdanji ruski predsednik in tesen sodelavec Vladimirja Putina, je na svojem kanalu na Telegramu zapisal zloveščo izjavo o tem, kaj naj bi bil cilj Moskve v tej vojni. Da je to "končno zgraditi odprto Evrazijo – od Lizbone do Vladivostoka", je zapisal Medvedjev. Nekdanji ruski predsednik poleg tega zanika pokol civilistov v Buči, Ukrajince pa je znova obtožil, da so "nacistični simpatizerji" in da že zadnjih 30 let "molijo za Tretji rajh". Med nekaterimi evropski politiki je sicer že tekla razprava o t. i. območju proste trgovine, ki bi se raztezalo od portugalske prestolnice, najzahodnejše točke v Evropi, do Vladivostoka, daljnovzhodnega ruskega mesta, kjer se konča transsibirska železnica. Satelitski posnetki Buče dokazujejo, da so trupla na cesti ležala več tednov

Satelitski posnetki ulic v mestu Buča iz sredine marca domnevno prikazujejo več trupel civilistov, ki ležijo mrtvi na cesti ali tik ob njej, točno na kraju, kjer so po umiku ruskih enot v zadnjih dneh našli več trupel. "Maxarjevi visokoločljivostni satelitski posnetki Buče severozahodno od Kijeva potrjujejo nedavne objave na družbenih omrežjih, ki prikazujejo trupla, ki so več tednov ležala na ulicah," je v ponedeljek dejal Stephen Wood, tiskovni predstavnik družbe Maxar Technologies.

Ameriški časnik New York Times je objavil analizo posnetkov Jablonske ulice v Buči. S primerjavo z videoposnetki s 1. in 2. aprila, na katerih so bila ob ulici vidna trupla, naj bi ugotovili, da je bilo trupel veliko že vsaj tri tedne prej, ko so mesto nadzorovale ruske sile. Poboje civilistov v Buči, o katerih poročajo lokalne oblasti in novinarji na terenu, so v Kijevu označili za genocid in vojne zločine. V svetu se te dni vrstijo obsodbe in pozivi k preiskavi dogodkov, pregonu odgovornih in ostrejšim sankcijam proti Rusiji.

Rusko obrambno ministrstvo je medtem zanikalo odgovornost in zatrdilo, da so se vse njihove enote "popolnoma umaknile iz Buče že 30. marca", Kremelj pa je videoposnetke iz mesta zavrnil kot "ponaredke", ki naj bi jih pripravili v Ukrajini. To trditev so v ponedeljek ponovili tudi v Združenih narodih, ko je ruski odposlanec Vasilij Nebenzija na tiskovni konferenci dejal, da trupel na posnetkih iz Buče še ni bilo, ko so ruske enote zapustile mesto. Zatrdil je, da je posnetke "pripravil ukrajinski stroj za informacijsko vojno".

Toda Maxarjevi satelitski posnetki z dne 19. in 21. marca kažejo, da je v tistem času na ulicah v Buči ležalo več trupel. Po analizi časopisa New York Times pa je s posnetkov razvidno, da so se med 9. in 11. marcem na ulici pojavili temni predmeti podobne velikosti kot človeška telesa. Številna trupla, prikazana na satelitskih posnetkih, so bila na tleh v enakem položaju kot na videoposnetkih iste ulice, ki jih je posnel ukrajinski član lokalnega mestnega sveta, in na fotografijah, ki so jih objavile mednarodne tiskovne agencije. V Borodjanki število žrtev med civilisti "morda še veliko večje" Iz Ukrajine so sporočili, da so po umiku ruske vojske iz kijevskih predmestij Buča in Irpin našli trupla 410 civilistov. Tisti, ki so to zagrešili, bi morali tudi odgovarjati, je ob tem zatrdil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. "Delamo vse, kar je v naši moči, da bi čim prej identificirali vse ruske vojake, vpletene v te zločine," je dejal.

icon-expand Kmalu po začetki vojne so na spletu in v svetu zakrožili posnetki, ki prikazujejo popolno uničenje v Borodjanki 60 kilometrov severozahodno od Kijeva. FOTO: Profimedia

Dodal je, da je Buča samo eno mesto, ki je "videlo" masaker. "Obstajajo podatki, da je v Borodjanki in tudi nekaterih drugih ukrajinskih mestih število žrtev med civilisti morda še veliko večje," pravi Zelenski. Mesto Borodjanka leži 25 kilometrov zahodno od Buče. Ruska vojska načrtuje obsežne napade na vzhodu Ukrajine "Vidimo, da oprema in gorivo prihajata iz različnih smeri, prihajajo tudi vojaki," pa je v videoposnetku, ki ga je objavil na Telegramu, dejal guverner regije Lugansk Sergej Hajdaj. Prebivalce je pozval, naj čim prej zapustijo regijo, in dodal, da je bilo v ponedeljek evakuiranih 1000 ljudi. Visoki predstavnik Pentagona, ki je želel ostati neimenovan, je po navedbah BBC dejal, da je ruska vojska iz okolice Kijeva umaknila dve tretjini svojih enot, ki so jih domnevno večinoma poslali nazaj proti Belorusiji. Dodal je, da bodo umikajoče se ruske enote verjetno obnovile zaloge, oskrbele ranjence in se morda okrepile z dodatnim vojaškim osebjem in opremo, preden jih bodo poslali nazaj v Ukrajino, kjer bodo nadaljevale z bojem drugod po državi.

icon-expand Ruska vojska naj bi pripravljala ofenzivo na mesto Slovjansk, da bi prodrla proti vzhodu Ukrajine in se povezala z drugimi silami v regiji Donbas. FOTO: AP

Ruske sile so se tako po zastali ofenzivi v veliki meri oddaljile od ukrajinske prestolnice Kijev, dodaja BBC. Znak preusmerjanja pozornosti Rusije proti vzhodu naj bi bil tudi premik več ruskih enot od južnega mesta Mariupol na sever proti Donecku, delu za Rusijo ključne regije Donbas. Ruska vojska naj bi pripravljala ofenzivo na mesto Slovjansk, da bi prodrla proti vzhodu Ukrajine in se povezala z drugimi silami v regiji Donbas. Po navedbah BBC naj bi ruske sile zapustile tudi območja na severu države okrog Černigiva in Sumija ter vse svoje napore usmerile na vzhod. "Prizadevanja ruskih sil, ki napredujejo iz mesta Izjum, da bi zavzele Slovjansk, bodo verjetno del naslednje ključne bitke v vojni v Ukrajini," je zapisano v poročilu ameriškega inštituta. "Sovražnik trenutno prerazporeja svoje sile, da bi nadaljeval ofenzivo na vzhodu ter v okolici Mariupolja in Harkova," je v ponedeljek dejal svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, Oleksij Arestovič. "Poskušali bodo obkoliti naše enote in do konca zavzeti Mariupolj, ki je po večtedenskem obleganju v veliki meri uničen," je dodal. Ukrajinsko obrambno ministrstvo pričakuje tudi več ruskih napadov na oblegano mesto Harkov, je za časnik Ukrajinska pravda povedal tiskovni predstavnik ministrstva. Medtem so iz mesta Mikolajiv na jugu Ukrajine ponoči poročali o novih napadih in žrtvah. V tamkajšnjih ruskih napadih je bilo ubitih najmanj 11 ljudi, 62 pa ranjenih, je na družbenem omrežju Telegram pozno v ponedeljek zapisal guverner regije Vitalij Kim. Župan mesta Oleksandr Sjenkevič je pred tem povedal še, da so ruske sile obstreljevale hiše, bolnišnice, vrtce, šole in sirotišnico. V ponedeljek je po njegovih besedah mesto z evakuacijskimi avtobusi zapustilo približno 120 ljudi. Izpustili pridržano ekipo Rdečega križa v bližini Mariupola Ponoči so izpustili ekipo Rdečega križa, ki jo je policija v ponedeljek pridržala v naselju Manguš blizu Mariupola na jugu Ukrajine, pa je danes sporočil tiskovni predstavnik Mednarodnega odbora Rdečega križa. Ob tem so ukrajinske oblasti najavile tudi odprtje sedmih humanitarnih koridorjev. Ekipo Rdečega križa, ki so jo policisti pridržali na območju pod ruskim nadzorom 20 kilometrov zahodno od Mariupola, se zdaj "osredotoča na nadaljevanje operacij za evakuacijo", je dejal tiskovni predstavnik in dodal, da ta incident "kaže na nestanovitnost in zapletenost operacije".

Ruske čete so pri Mariupolu zadele trgovsko ladjo pod zastavo Dominikanske republike. Ladja je zagorela in se potaplja v Azovskem morju, en član posadke pa je poškodovan, je sporočila ukrajinska služba državne mejne straže. Posadko so evakuirali mejni policisti.

Ekipa Rdečega križa si namreč že od petka prizadeva doseči oblegano pristaniško mesto Mariupol, da bi omogočila evakuacijo tamkajšnjih civilistov proti Zaporožju. Podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk je ob tem po navedbah tiskovne agencije Ukrinform oznanila, da bodo ponovno poskusili vzpostaviti sedem humanitarnih koridorjev za evakuacijo civilistov z ogroženih območij. Vereščukova je potrdila tudi izpustitev ekipe Rdečega križa, dodala pa je, da bodo prebivalci Mariupola mesto kljub temu lahko zapustili zgolj z osebnimi avtomobili. Obtožila je ruske vojake, da še naprej preprečujejo dostop konvojev s pomočjo do Mariupola. Kijev in Moskva se že več tednov medsebojno obtožujeta za poskuse sabotiranja pobega civilistov. Predaja ukrajinskih marincev? Na družbenih omrežjih so se pojavili posnetki, na katerih naj bi bili pripadniki 501. bataljona ukrajinskih marincev. Ti naj bi se v ponedeljek prostovoljno predali v Mariupolu. Tako na svojem kanalu na Telegramu trdi namestnik ministra za informiranje Ljudske republike Doneck (DPR) Danil Beznosov. Oglasil se je tudi vodja Čečenske republike Ramzan Kadirov, sicer velik podpornik ruskega predsednika Vladimirja Putina. Domnevno predajo vojakov je označil za pravilno potezo. "Zdaj so varni," je sporočil Čečen, sicer znan po številnih brutalnih dejanjih.

