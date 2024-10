Satelitski posnetki opustošene Floride

Škoda, ki jo je ta teden na Floridi v ZDA povzročil orkan Milton, se bo štela v milijardah. Uničeni so številni domovi, plaže, letališče in stadion, voda tudi po treh dneh ponekod še ni odtekla. Posledice divjanja orkana dokazujejo tudi satelitski posnetki.

Orkan Milton se je v sredo pozno zvečer in v četrtek razbesnel na Floridi, kjer so še pred prihodom orkana divjali še tornadi. Število smrtnih žrtev ekstremnega vremenskega dogajanja je medtem naraslo na 17. Orkan se je v Mehiškem zalivu hitro okrepil, a je na poti do kopna nekaj moči izgubil. Kljub temu je škoda še vedno ogromna. Med območji, ki je jih orkan spremenil, je tudi soseska Sisesta Key na pregradnem otoku ob jugozahodni obali Floride. Območje je znano tudi po peščenih plažah, ki pa jih je orkan hitro zradiral. Območje so v petek odprli zgolj za tamkajšnje prebivalce in lastnike podjetij.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimeda

Soseska Sisesta Key pred in po orkanu Milton icon-picture-layer-2 1 / 2

Popolnoma je uničena tudi streha stadiona Tropicana Field, ki jo je orkan raztrgal, po zraku pa so leteli beli kosi strehe. Ruševine so padle tudi na igrišče in tribune. Kupolasti stadion je bil sicer predviden kot ena od potencialnih evakuacijskih točk oziroma začasni bazni tabor za prizadete prebivalce. Ko se je orkan približeval, so ocenili, da streha sunkov vetra ne bo zdržala, zato so te načrte opustili, poroča CBS News.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Streha stadiona pred orkanom icon-picture-layer-2 1 / 2

Po podatkih bejzbolske ekipe, ki igra na stadionu, naj bi bila streha zasnovana tako, da zdrži sunke vetra vse do 185 kilometrov na uro. Prve tekme na stadionu naj bi sicer sedaj lahko igrali šele konec marca 2025. Škoda je tudi na letališču Albert Whitted, ki je od stadiona oddaljeno le nekaj kilometrov. Največ škode naj bi bilo na stavbah, poškodovanih je tudi nekaj letal.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

Letališče pred orkanom icon-picture-layer-2 1 / 2

Srečo v nesreči pa so imeli prebivalci še enega pregradnega otoka na Floridi - Anna Maria. Pred dvema tednoma je območje prizadel orkan Helene, ki je ponekod nanesel tudi do 1,8 metra visoke kupe peska. Prav ti kupi so sedaj služili kot dodatna zaščita pred orkanom Milton.