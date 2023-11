Satelitski posnetki severne Gaze: več kot 1000 bombnih kraterjev

Na enem 500-metrskem območju, kjer je več stanovanjih blokov, so zaznali več kot 100 kraterjev, nekateri med njim so bili tudi večji od 13 metrov. Iz posnetkov, ki so nastali 30. oktobra, so razbrali tudi več stavb, ki so bile v celoti zrušene in poravnane z zemljo.

Satelitski posnetki sicer prikazujejo tudi mesta, kjer je izraelska vojska na severu prodrla v Gazo in nove poti čez travnike, preko katerih naj bi se Izraelci izognili minskim poljem Hamasa in prodrli v notranjost Gaze.