Satelitski posnetki iz Rodosa: opustošenje bibličnih razsežnosti

Gozdni požari pustošijo po grških tleh. Najhuje je še vedno na Rodosu, s požari se borijo tudi na Evii in na Krfu. Medtem ko slovenske turistične agencije zatrjujejo, da nevarnosti za njihove goste ni, saj vsi dopustujejo na severni strani otoka Rodos, ki ni prizadet, so številni, predvsem britanski turisti, ki so ostali ujeti na goreči strani otoka, s težkim pričakovanjem dočakali reševalne lete, ki so jih prepeljali v domovino. Doslej so iz ognjenega pekla evakuirali že približno 19.000 ljudi. Evakuacije pa naj bi danes potekale še iz treh vasi, ki se jim približuje ogenj, Pefki, priljubljeni Lindos in Kalathos.