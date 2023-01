Satelitski posnetki kažejo gnečo pred pogrebnimi zavodi na Kitajskem

Kitajska se je sicer pred kratkim oddaljila od svoje stroge politike brez covida, ki je sprožila množične nemire po več kot dveh letih strogega nadzora osebnih življenj državljanov. Satelitske slike so v skladu s poročanjem CNN in izjavami prič, ki so jih delile na družbenih omrežjih, glede prenatrpanosti pogrebnih zavodov in krematorijev.

Fotografije, ki jih je konec decembra lani in v začetku januarja letos posnel Maxar, pregledali pa so jih novinarji CNN, prikazujejo pogrebni zavod na obrobju Pekinga, ki je, kot kaže, zgradil popolnoma novo parkirišče, ter kolone vozil, ki čakajo pred pogrebnimi zavodi v Kunmingu, Nanjingu, Čengduju, Tangšanu in Hudžouju.

CNN je direktno iz Pekinga poročal o začasnih objektih, ki jih uporabljajo za shranjevanje pokojnikov, medtem ko je preobremenjeno osebje poskušalo slediti količini zabojev z rumenimi vrečami za trupla, družine pa so poročale, da čakajo več dni, da pokopljejo ali upepelijo svoje ljubljene.

Medtem je uradno število smrtnih žrtev zaradi covida-19 na Kitajskem, odkar je omilila omejitve, še vedno osupljivo nizko, od 7. decembra so zabeležili le 37 smrti. Država sicer med smrtne žrtve zaradi covida šteje le tiste bolnike s covidom, ki so umrli zaradi odpovedi dihanja, gre pa za merilo, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kritizirala kot "precej ozko".

Medtem ko iz Kitajske prihajajo poročila o preobremenjenih bolnišnicah in pogrebnih podjetjih, pa se država sooča še z obtožbami Svetovne zdravstvene organizacije in ZDA, da trenutnega izbruha virusa ne predstavlja dovolj resno. Prav tako so najvišji svetovni zdravstveni uradniki pozvali Peking, naj deli več podatkov o eksplozivnem širjenju. "Še naprej prosimo Kitajsko za hitrejše, rednejše in zanesljivejše podatke o hospitalizacijah in smrtih," je prejšnji teden na novinarski konferenci v Ženevi dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. "WHO je zaskrbljena zaradi tveganja za življenje na Kitajskem in je znova poudarila pomen cepljenja, vključno s poživitvenimi odmerki, za zaščito pred hospitalizacijo, hudo boleznijo in smrtjo," je dejal.