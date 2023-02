Razsežnosti uničujočega potresa kažejo tudi satelitski posnetki

Katastrofalen potres, ki je v ponedeljek prizadel Turčijo in Sirijo, je v nekaj sekundah uničil na stotine zgradb. Potresna sunka z magnitudo 7,8 in nato še 7,5 sta s številnih ulic stavbe dobesedno izbrisala. Razsežnosti uničenja, nekje bolj, drugje manj hudega, so vidne tudi na satelitskih posnetkih prej in potem.

Ruševine lahko na satelitskih posnetkih vidimo kot sivino, ki predstavlja ostanke gradbenega materiala. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo več kot 17.000 ljudi. Reševalci medtem že četrti dan nadaljujejo z iskanjem preživelih pod ruševinami več tisoč stavb, pri čemer jim delo otežuje hud mraz. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je že obiskal prizadeta območja. Erdogan se je sprva mudil v provinci Kahramanmaras, kjer naj bi obiskal šotorsko naselje za začasno nastanitev žrtev potresa. Številni so medtem kritični do turškega predsednika, češ da je bil odziv služb za nujno pomoč prepočasen in da je bila vlada slabo pripravljena. Erdogan je branil odziv svoje vlade na potrese in dejal, da se na obseg nesreče ni bilo mogoče pripraviti.