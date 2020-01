Satelitski posnetki Nase razkrivajo razsežnosti katastrofalnih požarov v Avstraliji

Dogajanje na najmanjši celini na svetu spremljajo vsi – obsežni gozdni požari so uničili že ogromno domov, flore in favne, umrlo pa je tudi 24 ljudi. Razlog za to naravno katastrofo je predvsem v večmesečni suši in temperaturah, ki so pretekli vikend celo presegle 40 stopinj Celzija.

A policija zvezne države Novi Južni Wales je našla še druge krivce, saj je ovadila najmanj 24 ljudi, ki naj bi podtaknili požare. Prav tako obravnava 183 posameznikov, 40 med njimi je mladoletnih, ki so kakorkoli prekršili prepoved uporabe odprtega ognja. 47 jih obtožuje, da so odvrgli prižgano cigareto oziroma vžigalico, je zapisala v policijski izjavi. Nekaterim je izrekla opozorila, drugim globe, spet drugi pa bodo kazenski ovadeni.