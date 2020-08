Satelitski posnetki odkrili 11 novih kolonij ogroženih cesarskih pingvinov

Znanstveniki so s pomočjo satelitskih posnetkov odkrili 11 novih in do zdaj še neznanih kolonij cesarskih pingvinov na Antarktiki. Eno od kolonij so našli 112 kilometrov stran od celine. Populacija omenjenih živali je tako po novih izračunih okoli 10 odstotkov večja, kot je bilo do zdaj znano.

icon-expand Cesarski pingvini FOTO: Shutterstock

Satelitski posnetki so razkrili 11 do zdaj neznanih kolonij cesarskih pingvinov na Antarktiki. Lokacije so našli s pomočjo rdečerjavih iztrebkov živali, ki so vidni na ledenih ploščah. Fotografije so znanstveniki posneli s pomočjo satelita z večjo ločljivostjo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Odkritje dveh posameznih kolonij pingvinov je presenečenje, saj so jih našli daleč od obale na morskem ledu ob ledenih gorah, in sicer na mestu, kjer jih še niso nikoli opazili. Novo odkritje pomeni, da je svetovna populacija cesarskih pingvinov večja za od pet do 10 odstotkov, kot smo predvidevali do zdaj. To pomeni 278.500 več samcev in samic. Gre za spodbudno novico ob dejstvu, da je omenjena živalska vrsta vse bolj ogrožena zaradi podnebnih sprememb. Vse nove kolonije se sicer nahajajo na ogroženih območjih, pravijo znanstveniki. "Nove kolonije so razburljivo odkritje. Čeprav je to dobra novica, so kolonije majhne, pingvini pa ostajajo ogroženi," je povedal Peter Fretwell iz britanske antarktične raziskovalne skupine BAS. Kot je še povedal Fretwell za Guardian, se ena od kolonij nahaja 112 kilometrov od celine. "Mnogi znanstveniki, ki proučujejo pingvine, nam niso verjeli, saj pingvine običajno opazimo ob obali," dodaja. Cesarski pingvini namreč potrebujejo stabilen morski led, pritrjen na kopno v času parjenja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pred desetletjem je svet poznal le 30 kolonij cesarskih pingvinov, saj se ti običajno nahajajo na oddaljenih in nedostopnih lokacijah, kjer pozimi temperature padejo tudi do –50 stopinj Celzija. Z novim in boljšim satelitom Sentinel-2 je bilo znanstvenikom omogočeno iskanje manjših kolonij pingvinov. Trenutno je okoli Antarktike 61 znanih kolonij.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke