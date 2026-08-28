Satelitski posnetki opustošenega Nepala: poplave pustile puščavo

Medtem ko reševalne ekipe po katastrofalnih poplavah ob nepalsko-kitajski meji iščejo pogrešane, so strokovnjaki pregledovali satelitske posnetke, da bi našli vzrok in ocenili razsežnost opustošenja, poroča AP.

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Mesta in vasi, ki so bile ob rečnih bregovih opustošene, so zdaj prekrite z naplavinami in blatom. Na satelitskih posnetkih so videti kot rjava območja. Na enem od posnetkov območja Betrawati je še vedno mogoče opaziti nekaj hiš, ki štrlijo iznad naplavin. Poplave so v kraju Syapru Besi, priljubljeni turistični destinaciji, podirale in odnašale stavbe. Na posnetkih pred dogodkom in po njem je tudi stranska reka zdaj širša, saj je bil tok tako močan, da je potisnil vodo in naplavine celo proti toku.

Poplave so za seboj pustile puščavo, za obnovo katere bodo potrebna leta in leta, opozarja Alton Byers, geograf z Univerze Colorado v Boulderju. Geomorfologa Kristen Cook in Dan Shugar sta pojasnila, da so bili začetni posnetki Nepala zakriti z oblaki in prahom, ki ga je dvignilo kamenje, zato je bilo razvidno le, da se je del ledenika odlomil od vrha Langtang Lirung blizu meje s Tibetom. Na jasnejših posnetkih od četrtka pa je mogoče videti, kako se je kamninska podlaga pod ledenikom porušila ter s seboj potegnila ogromno gmoto ledu, ki je v dolino poslala skale in led, ki so opustošile okolico.

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Razberemo lahko, da ni odpovedal le ta ledenik, ampak se je v resnici odtrgal tudi veliko večji del kamninske podlage samega pobočja, razlagata znanstvenika. Kamninska podlaga se je zrušila, s seboj pa je odneslo tudi del ledenika. Shugar je izpostavil, da je pogled na satelitskih posnetkih navzdol po dolini, kjer so živeli ljudje, srce parajoč, saj je mogoče videti, kako je naplavinski material zasul vasi, ki so bile prej polne življenja.