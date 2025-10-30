Svetli način
Tujina

Satelitski posnetki razkrili uničujoče posledice orkana na Jamajki

Kingston, 30. 10. 2025 14.19 | Posodobljeno pred 1 uro

Kako uničujoč je bil pohod orkana Melissa, ki je opustošil več otokov v Karibskem morju, dokazujejo tudi zadnji satelitski posnetki. Orkan, ki je terjal več smrtnih žrtev, je za seboj pustil skoraj neprepoznavno pokrajino. Močni vetrovi in obsežne poplave so na Jamajki opustošile celotna mesta.

Posnetki iz zraka prikazujejo uničenje, ki ga je za seboj pustil orkan Melissa. Na Jamajki, ki jo je prešel kot orkan 5. stopnje, so vetrovi dosegali hitrost tudi do 295 kilometrov na uro, s čimer je Melissa izenačila rekord iz leta 1935 za najmočnejši orkan, ki je dosegel kopno.

Tam so uničena celotna mesta, številni objekti so ostali brez streh, podrti so daljnovodi, polja pa prekrivajo ruševine. Jamajški premier Andrew Holness je dejal, da je mesto Black River na jugozahodni obali "popolnoma uničeno".

 

Primerjava satelitskih posnetkov pred in po nevihti jasno kaže na obseg katastrofe, zlasti ob izlivu reke Black River v Karibsko morje. Reka je prestopila bregove in ob bregovih pustila rjavo sled motne vode in usedlin.

AccuWeather ocenjuje, da je Melissa zgolj na Jamajki povzročila za okoli 22 milijard dolarjev (19 milijard evrov) škode, okrevanje pa bi lahko trajalo tudi desetletje ali več.

Vlada je poudarila, da bodo zasilna zavetišča za ljudi odprta ves teden. Po besedah ministra za lokalno samoupravo Desmonda McKenzija so doslej sprejeli že več kot 25.000 ljudi.

Na Jamajki je orkan terjal najmanj pet življenj, o še več smrtnih žrtvah poročajo iz njene okolice. Na Haitiju je narasla reka s seboj odnesla večje število oseb, umrlo naj bi najmanj 25 ljudi.

