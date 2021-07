Satelitski posnetki razkrivajo opustošenje po gozdnih požarih v Turčiji

Kot smo že poročali, so požari izbruhnili v sredo, in sicer na štirih krajih približno 75 kilometrov vzhodno od mesta Antalija, ki je priljubljeno med turisti. Na redko poseljenem območju so ognjeni zublji popolnoma uničili 20 poslopij, v katerih je živelo 500 ljudi.

Kot je povedal župan Antalye Muhittin Böcek , so požari na vseh štirih lokacijah izbruhnili naenkrat. " To kaže, da so bili podtaknjeni. Vendar zaenkrat nimamo jasnih informacij o tem ," je dodal.

Župan Marmarisa v provinci Mugla je sporočil, da pri ugotavljanju vzroka ne morejo izključiti namernega požiga v enem od letovišč.

Iz urada turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana pa so sporočili, da so pristojne oblasti že sprožile preiskavo. Tisti, ki so krivi za to, bodo morali odgovarjati za svoja dejanja, so zagotovili. Erdogan je vsem, ki jih je prizadel požar, tudi obljubil podporo.

Azerbajdžan je sporočil, da bo Turčiji na pomoč poslal na stotine reševalcev s helikopterji in gasilsko opremo. Tudi Rusija in Ukrajina sta poslali svoja letala, pomoč pa je ponudila še sosednja Grčija.

Požari so v turških sredozemskih in egejskih regijah v sušnih poletnih mesecih sicer pogosti, čeprav so jih v preteklosti tudi namerno povzročili ljudje ali pa kurdski borci.