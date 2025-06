Ukrajinska pajkova mreža razdejala sibirsko letalsko bazo

Letalska baza Belaja, več kot 4000 kilometrov vzhodno od frontne linije, velja za glavno postojanko ruskih bombnikov dolgega dosega. Pri agenciji Associated Press so analizirali satelitske posnetek požgane letalske baze in več razbitin letal in ugotovili, da so bila letala pakrirana na ploščadi ob vzletno-pristajalni stezi. Druga letala v bazi so ostala nepoškodovana.

Med uničenimi so tudi trije bombniki Tu-96. Gre za turbopropelerski strateški bombnik sovjetskega izvora, ki je bil zasnovan kot odgovor na ameriški bombnik B-52. V razbitinah so tudi štirje Tu-22M - dvomotorni nadzvočni bombniki.

Ukrajina trdi, da je bilo v nedeljski operaciji, ki so jo načrtovali 18 mesecev, uničenih ali poškodovanih 41 ruskih letal v štirih bazah. Napad sicer predstavlja močan udarec ruskim zračnim silam in ugledu njihovi vojski.

Natančne ocene škode zadnjega ukrajinskega napada ni mogoče potrditi, Rusija sicer trdi, da Ukrajina, ki trdi, da je s tem napadom povzročila škodo v višini več kot šest milijard evrov, s svojimi ocenami pretirava.

Rusko obrambno ministrstvo je namreč sporočilo, da je v napadih zagorelo več vojaških letal v bazah v regijah Irkutsk in Murmansk, a da so ogenj uspešno pogasili, še dva ukrajinska napada na baze na zahodu in daljnem vzhodu pa da so odbili.