Satelitski posnetki razkrivajo domnevno severnokorejsko skladišče jedrskega orožja

Fotografija posneta nad Yongdoktongom 11. februarja, analizirali pa so jo strokovnjaki z inštituta Middlebury, dokazuje, da je Severna Koreja zgradila več objektov med letom 2020 z namenom, da bi zakrila pogled na dva vhoda v podzemni tunel, ki vodita do objekta, kjer po prepričanju Američanov skladiščijo jedrsko orožje. Ob tem dodajajo, da gre le za eno od tovrstnih skladišč ter da Severna Koreja nadaljuje z razvojem jedrskega orožja.

"Ne glede na to, kako zelo komični so napori, Severna Koreja še naprej nadgrajuje svoje objekte za jedrsko orožje in si prizadeva, da bi jih prikrila," je za CNN dejal Jeffery Lewis , profesor z Inštituta za mednarodne študije Middlebury.

Kot kaže, se bodo odnosi Severne Koreje in ZDA po odhodu Donalda Trumpa in prihodu Joeja Bidna znova zaostrili. Že januarja je severnokorejski voditelj Kim Džong Un na kongresu delavske stranke dejal, da ZDA ostajajo največji sovražnik države in napovedal širitev programa jedrskega orožja in krepitev vojaškega potenciala Severne Koreje.

Severna Koreja je nekaj dni za tem predstavila novo orožje, in sicer balistično raketo, ki jo lahko izstrelijo iz podmornic.