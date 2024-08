Savdijka pred možem pobegnila v Avstralijo, nato pa skrivnostno izginila

Glede na podatke, ki jih je pridobil BBC , so nekaj čez 30 let staro Lolito maja 2023 z letalom iz Melbourna spravili v Kualo Lumpur. Njena odvetnica je prepričana, da so jo od tam prepeljali v Savdsko Arabijo in jo pridržali. Kje točno je, ali je na varnem in ali je sploh še živa, ni znano.

Zagovorniki ženskih pravic opozarjajo na naraščajoči trend v Avstraliji, da agenti drugih držav nekaznovano zasledujejo, nadlegujejo ali napadajo izseljence. Vlada je medtem vse oblike tujega vmešavanja razglasila za hudo grožnjo nacionalni varnosti in obljubila, da bo ukrepala. Battissonova in drugi borci za pravice pa se medtem sprašujejo, kako je sploh možno, da je bila ženska, ki je oblastem povedala, da beži pred nasiljem, iz svojega doma ugrabljena sredi belega dne.

Čeprav se je Lolita, ko je maja 2022 prišla v Melbourne, večinoma držala zase, se je čez čas spoprijateljila s sudanskim beguncem Alijem (v članku je iz varnostnih razlogov uporabljeno nepravo ime), ki je kot migrant brez dokumentov prav tako živel v Savdski Arabiji. Prav on je Lolito povezal z Battissonovo, saj je tudi njemu pomagala pri prošnji za azil.

Ali prihitel v Lolitino stanovanje, a so arabsko govoreči moški zagrozili tudi njemu

Od takrat je bila odvetnica pogosto v stiku z Lolito. Opisala jo je kot "nežno" žensko, ki je bila odločena, da bo življenje spet vzela v svoje roke. Maja lansko leto pa se je njuno dopisovanje nenadoma končalo. Battissonova je od Lolite prejela nenavadno sporočilo. "Napisano je bilo v veliko bolj formalnem jeziku, kot ga je uporabljala kadar koli prej, vprašala pa je, kakšen je status njene vize," je povedala za BBC. Vprašanje je bilo zelo nenavadno, saj je odvetnica prepričana, da je Lolita točno vedela, kakšen je status njene vize. Njena prošnja za zaščitni vizum (namenjen ljudem, ki jim grozi preganjanje v domači državi) je bila namreč zavrnjena, vendar sta se z odvetnico na odločitev pritožili.

"Zdaj verjamem, da so to sporočilo dejansko poslali ljudje, ki so ugrabili Lolito," pravi Battissonova, ki meni, da so želeli ugotoviti, ali ima Lolita stalni vizum, ki bi ji dal pravico do avstralske konzularne pomoči v Savdski Arabiji. Ko se ji Lolita ni oglasila več tednov, nato mesecev, je vedela, da je "nekaj zelo narobe". Tudi njenega prijatelja ni uspela priklicati, kar se ji je zdelo nenavadno, saj sta bila v rednih stikih. Ko jo je končno poklical nazaj, so se uresničili njeni najhujši strahovi.

Povedal ji je, da je bil priča Lolitini ugrabitvi, a da ga je incident tako pretresel, da je v strahu za lastno družino povsem otrpnil in se raje skril. Podrobno je opisal svoj zadnji pogovor z Lolito – šlo je za nori telefonski klic, v katerem je prosila za pomoč, za zaščito pred skupino moških, ki so jo nameravali odpeljati v Savdsko Arabijo. Poslala mu je celo slike torb, za katere je trdila, da so jo prisilili spakirati.

Prihitel je v njeno stanovanje, vendar pa mu je ob prihodu arabsko govoreči moški zagrozil in v grožnji uporabil Alijeve osebne podatke, za katere meni, da bi jih lahko pridobili le s savdskega veleposlaništva v Canberri. Odločil se je, da ji bo pomagal drugače - s prijateljem sta šla na letališče, da bi tam "naredila dramo" in pritegnila pozornost varnostnikov, vendar Lolite na terminalu nista videla.

"Dobro leto sem potrebovala, da sem potrdila, da so jo res odpeljali," pravi pro-bono odvetnica, ki je od takrat zbirala dokumente, da bi ugotovila, kaj točno se je zgodilo. "Imamo izpiske telefonskih klicev in sporočil, v katerih govori o tem, da je prestrašena. Iz strahu se je tudi preselila," razlaga odvetnica. Nedavno je govorila tudi z Lolitinimi sorodniki, ki pa pravijo, da je v savdskem zaporu ali pa centru za pridržanje. Kje točno se nahaja tako torej ni jasno, je pa Battissonova prepričana, da prav nikjer v domovini ni varna.