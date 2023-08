Savdska Arabija imenovala prvega veleposlanika za palestinska ozemlja

Imenovanje je pomemben korak, ki poudarja željo kralja Salmana in kronskega princa Mohameda bin Salmana "okrepiti odnose z brati države Palestine in ji dati uradno spodbudo na vseh področjih", je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP novoimenovani nerezidenčni veleposlanik dejal v videoposnetku, ki so ga objavili savdski mediji.

Savdski veleposlanik v Jordaniji Najif bin Bandar al-Sudairi bo mesto nerezidenčnega veleposlanika na palestinskih ozemljih prevzel iz svoje uradne rezidence v Amanu. Opravljal bo tudi funkcijo generalnega konzula v Jeruzalemu.

V zadnjem času se je odnos med Savdsko Arabijo in Izraelom otoplil

Savdska Arabija ne priznava Izraela in se leta 2020 ni pridružila Abrahamovim sporazumom, pri katerih so posredovale ZDA, na njihovi podlagi pa je Izrael vzpostavil stike z dvema sosedama kraljevine, Združenimi arabskimi emirati in Bahrajnom. V zadnjem času pa je prišlo do otoplitve odnosov med Savdsko Arabijo in Izraelom, kljub vztrajanju Rijada pri desetletja starem stališču Arabske lige, da z Izraelom ne vzpostavlja uradnih odnosov, dokler ne bo rešen spor s Palestinci, poroča AFP.

Časopis Wall Street Journal, ki se sklicuje na ameriške vladne kroge, je pred dnevi poročal, da so se ZDA in Savdska Arabija načeloma dogovorile o obrisih ustreznega sporazuma, v skladu s katerim bi Savdska Arabija priznala Izrael v zameno za ameriška varnostna jamstva in pomoč pri razvoju civilnega jedrskega programa. Izrael bi moral v zameno Palestincem izčrpno popuščati.