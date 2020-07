Savdska Arabija išče vohuna, ki naj bi zapravil skoraj 10 milijard evrov. Ali pa je vse le zarota?

Saad al-Jabri, ki naj bi se trenutno skrival v Kanadi, je bil nekoč pomemben savdski uslužbenec, ki je delal za savdsko notranje ministrstvo, poroča Wall Street Journal. Medtem ko je bil na čelu sklada, ki ga je imelo ministrstvo za boj proti terorizmu, pa naj bi v časovnem obdobju 17 let v sumljivih okoliščinah poniknilo skoraj 10 milijard evrov. Znesek naj bi po delih izplačal sebi, družinskim članom in znancem.

Kot poroča WSJ je bil danes 61-letnik z doktoratom iz računalništva dolga leta številka dve savdskega notranjega ministrstva, ki ga je vodil Mohamed bin Najef. Skupaj naj bi bdel nad okoli 18 milijardami evrov, te naj bi porabili za boj proti terorizmu na najvišji ravni, zdaj pa vse kaže, da je večina denarja končala tako, da so bili plačani nenavadno visoki pogodbeni zneski, nekaj denarja pa naj bi bilo prenakazanega na račune v tujini, ki so povezani z Jabrijem in njegovim ožjim krogom, kamor naj bi spadal tudi njegov šef Najef.

Velik del črpanja denarja naj bi se odvijal preko družbe Technology Control Co., ki naj bi pisala vrtoglave račune, na primer 10.000 evrov za opremo, ki je pravzaprav stala okoli 400 evrov. Poleg tega so morali preplačano opremo na koncu zavreči, saj ni delovala, poroča WSJ.

Je pa bil Jabri tudi eden najtesnejših obveščevalnih virov, ki so ga po napadih 11. septembra 2001 v arabskem svetu imele ZDA. Zanj je delala mreža obveščevalcev, sam pa je imel ob tem tesne osebne odnose s ključnimi člani kraljeve družine. Pri WSJ pišejo, da je imel možnost početi stvari, ki so bile drugim neprestavljive.

Tesno je sodeloval tudi z britanskimi obveščevalci in BBC je poročal, da je bilo s pomočjo njegovih podatkov rešenih veliko življenj, med drugim naj bi preprečil načrt Al Kaide, da z jemenskega letališča v Chicago pošlje letalo z bombo. Kot je za BBC povedal neimenovani obveščevalec, bi bilo, če bi načrt teroristov uspel, mrtvih več sto ljudi. Po njihovem je Jabri tudi reformiral savdski sistem za boj proti terorizmu, ki je prej temeljil na nasilnem pridobivanju priznanj, po zaslugi njegovega dela pa na bi postal to sodoben, na tehnologiji in brskanju za podatki osnovan sistem. Eden od virov je novinarjem dejal, da je bil Jabri "najbolj pametem človek, s katerim so imeli opravka".

Za Jabrija se je vse spremenilo leta 2015, ko je umrl kraljAbdulah, prestol pa je prevzel njegov polbrat Salmanin na notranje ministrstvo postavil sina Mohameda bin Salmana, znanega kot MBS.

Ta je zahteval, da se država vmeša v jemensko državljansko vojno, s čimer se Jabri ni strinjal, saj je bil prepričan, da je to vojna, iz katere ne bo izhoda. MBS, znan po ogromni ambicioznosti, se je ob tem odločil obračunati z vsemi, ki bi stali na njegovi poti do prestola, uspelo se mu je prebiti do položaja kronskega princa, kar pa ni minilo brez žrtev.

Številni so prepričani, da je ena takšnih žrtev spletkarskega MBS prav Jabri, ki naj bi se upiral njegovemu početju, zato je moral najprej pobegniti v Kanado, očitki o kraji denarja pa naj bi bili namenjeni temu, da MBS dokončno obračuna z njim, saj naj bi ga zaradi številnih povezav še vedno videl kot resno grožnjo.

Ker pa ga še ni uspel izslediti, naj bi zdaj režim obračunaval z njegovo družino. Najstarejši sin trdi, da je brata in sestro ugrabilo okoli 50 pripadnikov varnostnih sil, ki so prispeli v 20 avtomobilih, ju zvlekli iz postelje in odpeljali neznano kam.

Da ga režim ne bo nikoli našel, naj bi upale tudi zahodne obveščevalne družbe, ki naj bi jih skrbelo, da bi prišli na dan podatki, za katere upajo, da bodo ostali skriti.