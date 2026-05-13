Tujina

Savdska Arabija naj bi napadla Iran

Rijad, 13. 05. 2026 13.20 pred 1 uro 1 min branja 7

Avtor:
N.V. STA
Savdske zračne sile

Savdska Arabija je med vojno na Bližnjem vzhodu izvedla napade na Iran kot odgovor na napade islamske republike na zalivsko kraljevino, so po poročanju tujih medijev danes za tiskovno agencijo Reuters povedali viri, tudi iranski, seznanjeni z zadevo. Savdske zračne sile naj bi napade izvedle konec marca.

Reuters ni mogel potrditi, katere naj bi bile tarče domnevnih napadov. Na poročila o teh se ni odzvalo niti savdsko niti iransko zunanje ministrstvo.

Viri so sicer navedli, da naj bi Savdska Arabija obvestila Iran o napadih, ki naj bi jim sledil intenziven diplomatski proces. Ta naj bi nato privedel do dogovora med državama o deeskalaciji konflikta.

Dim nad naftnimi skladišči v Teheranu
FOTO: AP

Savdska Arabija, ki ima tesne vojaške odnose z ZDA, se je tradicionalno zanašala na ameriško zaščito, v vojni proti Iranu, ki so jo 28. februarja sprožili ameriški in izraelski napadi na islamsko republiko, pa se je pokazala kot nekoliko bolj ranljiva. Iran je namreč v odgovor na ameriško-izraelsko agresijo ciljal zalivske države z raketami in droni, poleg ameriških oporišč naj bi napadal tudi civilne objekte, letališča in naftno infrastrukturo.

Medtem je časnik Wall Street Journal ta teden poročal, da so Združeni arabski emirati prav tako izvedli napade na Iran, kar da skupaj s savdskimi napadi razkriva dejansko razsežnost konflikta na Bližnjem vzhodu.

ZAE so se sicer pri tem zavzeli strožje stališče in se redko vključujejo v javno diplomacijo s Teheranom. Savdska Arabija pa si prizadeva preprečiti stopnjevanje konflikta in je v rednem stiku z Iranom, tudi prek iranskega veleposlanika v Rijadu.

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

FIRBCA
13. 05. 2026 15.20
kaj pa miyanmar in gaza pa evrosong
Odgovori
0 0
borjac
13. 05. 2026 15.13
Savdska Arabija napadla Iran , ...... ko bodo gorela Savdska skladišča nafte in naftna polja , pa denar ne bo več pritekal v Savdske blagajne , potem pa bo vse OK .
Odgovori
+1
1 0
FIRBCA
13. 05. 2026 14.33
vedno ko pride v ameriki na prestol sefe gre prvo v Sav Arabijo ali Izrael cudno ane. Potem dolgo nic nato v Vatikan po kaksne zapiske.
Odgovori
+2
2 0
BUONcaffee
13. 05. 2026 13.52
To je bilo nekaj dni nazaj.
Odgovori
+0
2 2
bandit1
13. 05. 2026 15.14
Tam piše konec marca.
Odgovori
0 0
hales
13. 05. 2026 13.50
Razumem Iran, ki je napadal okoliške države, razumem tudi Savdsko Arabijo, ki je vrnila udarec nazaj. Vse skupaj zaradi nepotrebne vojne Izraela in ZDA.
Odgovori
+5
9 4
oježeš
13. 05. 2026 14.55
In oranžni bi rad spravil cel sveto v vojno, da bi pote lahko bil taglavni, da je umiril vse strani in izpadel kot nekaj, kar je nepogrešljivega za mir v svetu. Oranžni je dejansko prepričan, da je najboljši na svetu in edini, ki si zasluži hoditi po zemlji. Ostali pa le, če jim bi dovolil.
Odgovori
+1
1 0
