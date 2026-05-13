Savdska Arabija naj bi napadla Iran

Viri so sicer navedli, da naj bi Savdska Arabija obvestila Iran o napadih, ki naj bi jim sledil intenziven diplomatski proces. Ta naj bi nato privedel do dogovora med državama o deeskalaciji konflikta.

Reuters ni mogel potrditi, katere naj bi bile tarče domnevnih napadov. Na poročila o teh se ni odzvalo niti savdsko niti iransko zunanje ministrstvo.

Savdska Arabija, ki ima tesne vojaške odnose z ZDA, se je tradicionalno zanašala na ameriško zaščito, v vojni proti Iranu, ki so jo 28. februarja sprožili ameriški in izraelski napadi na islamsko republiko, pa se je pokazala kot nekoliko bolj ranljiva. Iran je namreč v odgovor na ameriško-izraelsko agresijo ciljal zalivske države z raketami in droni, poleg ameriških oporišč naj bi napadal tudi civilne objekte, letališča in naftno infrastrukturo.

Medtem je časnik Wall Street Journal ta teden poročal, da so Združeni arabski emirati prav tako izvedli napade na Iran, kar da skupaj s savdskimi napadi razkriva dejansko razsežnost konflikta na Bližnjem vzhodu.

ZAE so se sicer pri tem zavzeli strožje stališče in se redko vključujejo v javno diplomacijo s Teheranom. Savdska Arabija pa si prizadeva preprečiti stopnjevanje konflikta in je v rednem stiku z Iranom, tudi prek iranskega veleposlanika v Rijadu.