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Naftovod vzhod–zahod naj bi ponovno odprli

Riad, 22. 09. 2026 16.29 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
N.L.
Zoglenela postaja za črpanje na naftovodu v Savdski Arabiji

Savdska Arabija naj bi ponovno odprla svoj naftovod vzhod–zahod, ki je ključna alternativna pot za izvoz nafte mimo Hormuške ožine. Naftovod so zaprli, potem ko je bil tarča dronov, satelitske slike pa so razkrile, da je bil del infrastrukture popolnoma uničen.

Po napadih z droni je Savdska Arabija naftovod 13. septembra zaprla in s tem ustavila tudi transport surove nafte. Trije viri, ki so seznanjeni z dogajanjem, so za Reuters zatrdili, da so naftovod ponovno zagnali, a z nizko obratovalno močjo. Tudi trgovci so sporočili, da se zaloge v pristanišču spet polnijo. Prva pošiljka nafte, ki jo bodo natovorili v pristanišču Yanbu, naj bi bila namenjena na Kitajsko.

Državno naftno podjetje Saudi Aramco se na navedbe še ni odzvalo. Želeli naj bi si, da bi naftovod čim prej obratoval s polnimi kapacitetami, a je eden od varnostnih virov ocenil, da bi to lahko trajalo več tednov.

Naftovod ima eno ključnih vlog pri svetovni oskrbi z nafto, saj prek njega preusmerijo približno štiri milijone sodčkov na dan, to predstavlja okoli 4 odstotke svetovne ponudbe, ki bi jo sicer transportirali preko Hormuške ožine.

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