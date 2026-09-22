Naftovod vzhod–zahod naj bi ponovno odprli

Po napadih z droni je Savdska Arabija naftovod 13. septembra zaprla in s tem ustavila tudi transport surove nafte. Trije viri, ki so seznanjeni z dogajanjem, so za Reuters zatrdili, da so naftovod ponovno zagnali, a z nizko obratovalno močjo. Tudi trgovci so sporočili, da se zaloge v pristanišču spet polnijo. Prva pošiljka nafte, ki jo bodo natovorili v pristanišču Yanbu, naj bi bila namenjena na Kitajsko.

Državno naftno podjetje Saudi Aramco se na navedbe še ni odzvalo. Želeli naj bi si, da bi naftovod čim prej obratoval s polnimi kapacitetami, a je eden od varnostnih virov ocenil, da bi to lahko trajalo več tednov.

Naftovod ima eno ključnih vlog pri svetovni oskrbi z nafto, saj prek njega preusmerijo približno štiri milijone sodčkov na dan, to predstavlja okoli 4 odstotke svetovne ponudbe, ki bi jo sicer transportirali preko Hormuške ožine.