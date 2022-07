Savdska Arabija odprla zračni prostor za vse letalske prevoznike

"Odločitev je bila sprejeta kot dopolnitev prizadevanj Savdske Arabije za utrditev njenega položaja kot svetovnega vozlišča, ki povezuje tri celine", so zapisali predstavniki uprave Savdske Arabije za civilno letalstvo. S to potezo pa bodo dejansko odpravljene omejitve preletov za letala, ki potujejo v Izrael in iz njega. Ameriški predsednik Joe Biden je pozdravil in pohvalil zgodovinsko odločitev Savdske Arabije, ki Izraela, kljub intenzivnim prizadevanjem Tel Aviva za vzpostavitev vezi z arabskimi državami, ne priznava.

Tudi ameriški svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je pozdravil odločitev in dodal, da je ta rezultat predsednikove vztrajne in načelne diplomacije s Savdsko Arabijo, ki je trajala več mesecev in bo dosegla vrhunec z današnjim obiskom Bidna v Savdski Arabiji. Na odločitev so se odzvale tudi izraelske oblasti, pri čemer je izraelski minister za promet Merav Mihaeli to označil za pomemben korak, ki bo okrepil odnose med Izraelom in drugimi državami na Bližnjem vzhodu ter znatno skrajšal čas letenja in znižal cene. Premier Jair Lapid pa se je zahvalil vodstvu Savdske Arabije in dejal, da je to le prvi korak. "S previdnostjo bomo še naprej delali v korist izraelskega gospodarstva, državljanov in varnosti," je dodal.

Že pred Bidnovim prihodom v Izrael v sredo je Washington namignil, da bi lahko več arabskih držav sprejelo ukrepe za vzpostavitev odnosov z Izraelom, kar je spodbudilo ugibanja, ali bo Rijad spremenil svoje dolgoletno stališče, da ne bo vzpostavil uradnih dvostranskih vezi, dokler ne bo rešen spor s Palestinci. Savdska Arabija namreč ni nasprotovala, ko je njena regionalna zaveznica, Združeni arabski emirati, leta 2020 vzpostavila diplomatske odnose z Izraelom, sledila pa sta ji še Bahrajn in Maroko v okviru Abrahamovih sporazumov, pri katerih so posredovale ZDA. Vendar analitiki vseeno opozarjajo, da Rijad verjetno ne bo pristal na formalne vezi z Izraelom, ne med Bidnovim obiskom in ne, dokler je na oblasti 86-letni kralj Salman.