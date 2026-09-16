Savdska Arabija po napadu na naftovod odpoveduje pošiljke nafte v Evropo

Napad na naftovod, ki povezuje Abqaiq v bližini Perzijskega zaliva s pristaniščem Yanbu ob Rdečem morju, se je zgodil prejšnji četrtek. V napadu je bilo poškodovanih več ljudi na območju Rijada in Medine. Naftovod so že konec julija napadle skupine, povezane z Iranom, ki delujejo v Iraku.

Rijad je kmalu po napadu sprejel odločitev o zaprtju tega naftovoda, katerega uporaba se je od začetka konflikta na Bližnjem vzhodu povečala.

Viri iz sektorja trgovanja z nafto in pomorskega prevoza so za agencijo Reuters zdaj povedali, da je Savdska Arabija obvestila evropske odjemalce, da bodo nekatere pošiljke surove nafte, ki naj bi bile natovorjene v septembru, odpovedane, in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču Yanbu začasno ustavljeno.

Koliko pošiljk za Evropo bo odpovedanih in za koliko časa bo nakladanje v Yanbu prekinjeno, ni znano.