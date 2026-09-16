Savdska Arabija po napadu na naftovod odpoveduje pošiljke nafte v Evropo

Napad na naftovod, ki povezuje Abqaiq v bližini Perzijskega zaliva s pristaniščem Yanbu ob Rdečem morju, se je zgodil prejšnji četrtek. V napadu je bilo poškodovanih več ljudi na območju Rijada in Medine. Naftovod so že konec julija napadle skupine, povezane z Iranom, ki delujejo v Iraku.
Rijad je kmalu po napadu sprejel odločitev o zaprtju tega naftovoda, katerega uporaba se je od začetka konflikta na Bližnjem vzhodu povečala.
Viri iz sektorja trgovanja z nafto in pomorskega prevoza so za agencijo Reuters zdaj povedali, da je Savdska Arabija obvestila evropske odjemalce, da bodo nekatere pošiljke surove nafte, ki naj bi bile natovorjene v septembru, odpovedane, in da je bilo natovarjanje nafte v pristanišču Yanbu začasno ustavljeno.
Koliko pošiljk za Evropo bo odpovedanih in za koliko časa bo nakladanje v Yanbu prekinjeno, ni znano.
Državna naftna družba Saudi Aramco navedb virov za Reuters ni komentirala.
Zmanjšanje pošiljk nafte prek Rdečega morja bo Savdsko Arabijo spodbudilo, da bo poskušala izvoziti več nafte prek Hormuške ožine s pomočjo tako imenovanih "temnih pošiljk", podobnih tistim, ki jih že uporabljata Združeni arabski emirati in Irak, so za Reuters navedli viri.
Tovrstne pošiljke prevažajo ladje, ki namerno skrivajo svojo identiteto, lokacijo ali tovor tako, da izklopijo AIS-sprejemnike oziroma naprave za identifikacijo, uporabljajo lažno registracijo ali prikrivajo lastništvo.
Takšne pošiljke so po poročanju Reutersa proizvajalcem nafte iz Zaliva omogočile izvoz od sedem do devet milijonov sodov na dan, kar predstavlja 30 do 40 odstotkov količin iz obdobja pred izbruhom vojne na Bližnjem vzhodu.
Motnje v oskrbi se že poznajo na cenah
Motnje v oskrbi s surovo nafto se že poznajo na cenah nafte. S terminskimi pogodbami za severnomorsko nafto brent se tako trguje blizu 108 dolarjev za 159-litrski sod. Fizične cene so bile še višje, saj je ključni referenčni indeks za nafto brent po podatkih londonske borze LSEG znašal okoli 122 dolarjev za sod, poroča Reuters.
Podatki podjetja Vortexa, ki jih povzema Reuters, medtem kažejo, da je Savdska Arabija med 7. in 13. septembrom v pristaniščih Ras Tanura in Juaymah natovorila 22 milijonov sodov nafte na 12 plovil, medtem ko je v prejšnjih treh tednih natovorila šest do sedem plovil na teden.
Nekateri kupci so zaradi ustavitve pošiljk že začeli iskati alternative. Reuters je ob tem izpostavil poljsko naftno družbo Orlen, ki si po navedbah virov prizadevala najti pošiljke surove nafte iz Severnega morja in drugih območij.
Saudi Aramco je leta 2022 namreč postal največji dobavitelj družbe Orlen in mu zdaj dobavlja okoli 40 odstotkov nafte, s čimer mu pomaga zmanjšati odvisnost od ruske nafte, hkrati pa ga naredi odvisnega od savdskega proizvajalca.
Podjetje Orlen ni želelo komentirati podrobnosti posameznih poslovnih transakcij, je pa za agencijo Reuters navedlo, da aktivno upravlja svoj dobavni portfelj, da bi zagotovilo nemoteno delovanje svojih rafinerijskih obratov.
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