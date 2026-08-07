Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

'Napad na eno je napad na vse': Rijad, Ankara in Islamabad sklenili pakt

Džeda, 07. 08. 2026 10.42 pred dvema dnevoma 5 min branja 15

Avtor:
L.M. STA
Podpis 'Meškega skupnega obrambnega sporazuma'

Pakistan, Savdska Arabija in Turčija so podpisale obrambni sporazum, sta sporočila pakistansko zunanje ministrstvo in savdska televizijska mreža Al Arabiya. Sporazum omenjene tri države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu. Pakistan je sporočil, da napad na katerokoli od treh držav velja za napad na vse.

Sporazum, ki ga je Al Arabiya poimenovala "Meški skupni obrambni sporazum", so podpisali turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, savdijski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman in pakistanski premier Šehbaz Šarif.

Voditelji so se sestali v savdskem pristaniškem mestu ob Rdečem morju Džeda, dogovor pa podpisali v bližnjem, najsvetejšem muslimanskem mestu Meka.

Obrambni sporazum omenjene tri države povezuje v času zaostrenih razmer na Bližnjem vzhodu in ponovnega izbruha konflikta v Jemnu, južnemu sosedu Savdske Arabije, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Pakistan je ob robu podpisa sporočil, da se v okviru sporazuma napad na katerokoli od treh članic šteje za napad na vse. "Sporazum je namenjen krepitvi kolektivnega odvračanja pred kakršnim koli dejanjem agresije in določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od teh treh držav šteje za napad na vse tri," so navedli v Islamabadu.

Savdski namestnik ministra za javno diplomacijo Rajed Krimly je sporočil, da obrambni sporazum s Turčijo in Pakistanom in povezan s "kakršnimi koli jedrskimi ambicijami" in da ne predstavlja grožnje nobeni državi v regiji.

"Sporazum ne predstavlja prizadevanj za vzpostavitev vojaške osi ali sektaškega bloka. Prav tako ni povezan z jedrskimi ambicijami ali oboroževalno tekmo, temveč je osredotočen na krepitev trajnostnih zmogljivosti," je namestnik ministra zapisal na omrežju X. Dodal je, da dogovor tudi ne pomeni zaostrovanja napetosti med katerimakoli državama v regiji.

Savdska Arabija je sicer pred dvema tednoma podpisala sporazum z ZDA o sodelovanju na področju civilne jedrske energije, ki predstavlja pravno podlago za razvoj savdskega jedrskega energetskega programa. Ameriško ministrstvo za energijo je tedaj poudarilo, da sporazum vključuje varovalke za preprečevanje širjenja jedrskega orožja.

Podpis 'Meškega skupnega obrambnega sporazuma'
Podpis 'Meškega skupnega obrambnega sporazuma'
FOTO: AP

Tudi Turčija je danes vztrajala, da obrambni sporazum "ni uperjen proti nobeni določeni državi". "Meški sporazum, ki ni uperjen proti nobeni posamezni državi, bo okrepil skupno varnost in kolektivno odvračanje teh treh držav (...) ter s tem pomembno prispeval k ohranjanju miru in stabilnosti v naši regiji," je na omrežju X sporočilo turško predsedstvo.

Od začetka vojne na Bližnjem vzhodu se je Savdska Arabija zbližala s Turčijo, Egiptom in Pakistanom, ki si prizadevajo za konec konflikta v regijo. Savdska Arabija in Pakistan sta sicer že lani napovedali sklenitev skupnega obrambnega sporazuma.

Vir blizu savdske vojske je za AFP zatrdil, da je bil sporazum med Rijadom, Ankaro in Islamabadom že dolgo na mizi, najnovejši dogodki v regiji pa so pospešile njegovo uresničitev.

Za tesnejše vojaško sodelovanje med Savdsko Arabijo in Pakistanom ne gre prvič. Državi sta skupni obrambni pakt napovedali že leta 2025. Pakistan ima kot edina jedrsko oborožena država v muslimanskem svetu pri tem za Savdsko Arabijo posebno strateško težo.

Napetosti se medtem stopnjujejo tudi na terenu

Savdska Arabija naj bi bila po navedbah savdskega uradnika, s katerim je govoril CNN, tarča več usklajenih napadov iraških milic in hutijevcev, ki jih podpira Iran. Po več obveščevalnih poročilih naj bi posamezne iraške milice v sodelovanju s hutijevci pod vodstvom iranske Islamske revolucionarne garde (IRGC) načrtovale napade na Savdsko Arabijo.

Savdske oblasti naj bi zaznale srečanja med pripadniki iraških milic, hutijevci in člani IRGC ter premike brezpilotnih letalnikov in raket. Med morebitnimi tarčami so predvsem civilni in gospodarski objekti, vključno z energetskimi objekti, pristanišči in letališči. Savdski uradnik je za CNN dejal, da bi lahko bil namen napadov med drugim spodkopati prizadevanja za umiritev razmer in pogajanja z Iranom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Opozorila prihajajo dan po tem, ko so hutijevci prevzeli odgovornost za napad na savdski naftni tanker v Adenskem zalivu. Skupina je v zadnjih tednih izvedla tudi več raketnih in brezpilotnih napadov na savdske cilje.

V četrtek je bilo v napadu hutijevcev na jugu Savdske Arabije pri meji z Jemnom ranjenih 11 civilistov. Med njimi je bilo sedem Savdijcev, tudi ženska in štiriletni otrok, ki sta utrpela opekline druge stopnje. Ranjenih je bilo tudi več državljanov Jemna, Egipta in Pakistana, je sporočila koalicija pod vodstvom Savdske Arabije.

Napadi pa niso omejeni samo na savdsko ozemlje

V osrednjem Jemnu so hutijevci z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki napadli več vojaških taborov v provincah Marib in Hadramavt. Po navedbah jemenskega obrambnega ministrstva je bilo ubitih in ranjenih več pripadnikov vladnih sil, različni viri pa navajajo, da je bilo ubitih vsaj 30 vojakov, po nekaterih poročilih je bilo žrtev še več. AFP je, kot poroča BBC, pozneje poročal tudi o tem, da je število mrtvih naraslo na 58.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hutijevci nadzorujejo velik del severozahodnega Jemna, trdijo, da so bili v taborih, ki so jih napadli, nameščeni pripadniki jemenskih sil, ki jih podpira Savdska Arabija, in da so se pripravljali na novo ofenzivo proti območjem pod nadzorom hutijevcev.

Združeni narodi so vse strani pozvali k zadržanosti. Namestnik tiskovnega predstavnika ZN Farhan Hak je opozoril, da bi nadaljevanje spopadov lahko izničilo napredek pri zmanjševanju nasilja, dosežen v zadnjih letih.

Savdska Arabija že od leta 2015 podpira jemensko vlado v vojni proti hutijevcem. V Jemnu je sicer premirje, ki je bilo doseženo s posredovanjem ZN, od leta 2022 večinoma vztrajalo, vendar so se razmere v zadnjih tednih znova občutno zaostrile. Hutijevci so 20. julija napovedali "pomorski embargo" proti Savdski Arabiji in nato začeli napadati savdska letališča, naftne objekte in tankerje v Rdečem morju.

Adenski zaliv
Adenski zaliv
FOTO: Profimedia

Savdska Arabija je na napade odgovorila z napadi na položaje hutijevcev in oblikovanjem nove pomorske koalicije za zaščito plovbe v Rdečem morju in Adenskem zalivu. Na ustanovnem srečanju koalicije je v četrtek sodelovalo 43 držav, njen poveljnik pa je poudaril, da je namenjena izključno obrambi in ni usmerjena proti nobeni državi ali organizaciji.

Bližnji vzhod obrambni sporazum Savdska Arabija regionalna varnost hutiji hutijevci
24ur.com Kakšno politiko glede Bližnjega vzhoda podpirajo stranke?
24ur.com Trump: Pogajanja z Iranom trenutno potekajo
24ur.com Savdska Arabija naj bi napadla Iran
24ur.com Iran zagrozil z napadi na ameriško letalonosilko in univerze
24ur.com Vojna napoved talibanom: ubiti borci, uničena skladišča
24ur.com Kako razsežen bo konflikt na Bližnjem vzhodu?
24ur.com Indija napadla več ciljev v Pakistanu, v Pandžabu razglašene izredne razmere
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
planinec123
08. 08. 2026 17.46
Bye, bye, NATO! Usodna slovenska napaka, da smo dali Ukrajini orožje in se zoperstaviti Rusiji, sosede nas bodo razkosale.
Odgovori
0 0
MladInPerspektiven
08. 08. 2026 17.26
Zega Mohamed bin Salmana bi morali crkljati kot so oni tistega novinarja da vidi kaj je karma vendar taki pokvarjenci živijo dolgo brez kazni .. sej če smo pošteni večino voditeljev bi morali crklajti
Odgovori
+1
1 0
bobiv
08. 08. 2026 14.50
Vse štima, samo ne pod patronatom ZDA!
Odgovori
+2
2 0
txoxnxy
07. 08. 2026 21.38
A lahko še tale pakt mal razširite in končno s skupnimi močmi premagate največje zlo sodobnega časa .
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
07. 08. 2026 19.49
Bravo normalni skupaj držijo
Odgovori
-3
0 3
Nidani
07. 08. 2026 18.44
To je rezultat čudovite Dumbove politike!🙄
Odgovori
+1
7 6
patogen
07. 08. 2026 18.08
Najbolje bi bilo, če se Iranci znebijo ajatol. So pametnejši in razumnejši ljudje od Arabcev, ki so bekoni. Iranke so pa sploh najlepše ženske na svetu.
Odgovori
-6
5 11
Vera in Bog
07. 08. 2026 19.49
Buahaha
Odgovori
-5
0 5
Na pol ovca
07. 08. 2026 17.42
Hmmm Erdogan spet balansira med stolčki zaenkrat uspešno..kako dolgo še?
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
07. 08. 2026 15.36
Tudi Saudici sooe pošten opekli s Trumpom in njegovimi triki!
Odgovori
+3
7 4
devote
07. 08. 2026 14.56
Ko si d prijatelja bolj ogrozen kot od sovraznika...Pakt proti usa in in israelu. Z iranom se vse da zmeniti...
Odgovori
+7
10 3
marmilan
07. 08. 2026 12.45
🤣🤣🤣
Odgovori
+3
3 0
Tomaž Hacin
07. 08. 2026 11.43
Najbolj da se vse prizadete države povežejo skupaj in napadejo Iran.
Odgovori
-9
6 15
ptuj.si
07. 08. 2026 12.03
Pravilno.
Odgovori
-5
7 12
bobiv
08. 08. 2026 14.52
Zakaj so prizadete? Vprašaj trumpla!
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897