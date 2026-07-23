Savdska tankerja v plamenih, ZDA znova udarile po Iranu

Ameriški predsednik Donald Trump je pred zadnjo serijo napadov zagrozil, da bo uničil iranski most ali elektrarno, če bo Iran napadel katero izmed ladij v Hormuški ožini. Prav tako pa je dejal, da bo poskrbel tudi za "Hutije", če bodo ti blokirali Rdeče morje. No, prav jemenski Hutiji so po zadnjih nočnih napadih prevzeli odgovornost za napad na dva savdska tankerja z nafto v Rdečem morju. Če bodo njihove navedbe potrjene, bo to prvi napad Hutijev, odkar je iransko podprta skupina napovedala "pomorski embargo" proti Savdski Arabiji, poroča BBC. Njihove navedbe namreč za zdaj še niso bile potrjene.

Vojaški tiskovni predstavnik skupine Yahya Saree je sicer sporočil, da so ladji ciljali z brezpilotnimi letalniki in raketami, ker naj bi kršile njihovo pomorsko blokado. Saree je dodal, da so Hutiji obljubili, da bodo nadaljevali svoje pomorske operacije. Državna savdska tiskovna agencija je v četrtek zgodaj zjutraj potrdila, da je bila ladja Encelia zadeta "med plovbo po Rdečem morju", kar je povzročilo požar na njenem premcu. Napad je ob tem označila kot kršitev mednarodnega prava. Posadka ladje je varna. Britanska skupina za obvladovanje pomorskih tveganj Vanguard je ob tem poročala, da je bil zadet tudi savdski tanker Encelia.

Grožnje z napadi na mostove in elektrarne, povratno pa: 'Oko za oko'

A svojo serijo napadov so že 12. noč zapored nad Iran znova sprožile tudi ZDA. Ameriško centralno poveljstvo (Centcom) je sporočilo, da so napade sprožili na navodila predsednika Donalda Trumpa, "da bi še bolj zmanjšali iransko sposobnost ogrožanja civilnih mornarjev in komercialnih plovil, ki prečkajo regionalne vode". Napadi so bili usmerjeni na "iranske vojaške cilje, vključno s pomorskimi zmogljivostmi, skladišči raket in brezpilotnih letal, lokacijami za obalni nadzor in sredstvi zračne obrambe," so še sporočili.

Uničen most v Iranu FOTO: Profimedia