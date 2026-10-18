Milijarde za obrambo, a hutijevci še vedno prebijajo savdski ščit

Savdska Arabija ima enega najdražjih in najnaprednejših vojaških arzenalov na svetu, ki ga sestavljajo ameriška bojna letala, protiraketni obrambni sistemi in druga najsodobnejša tehnologija. Vendar je v zadnjih dneh ves njihov arzenal zatajil, ko so salve raket in droni iz sosednjega Jemna prileteli na njihovo območje. Napadi so prizadeli savdska letališča, zahtevali najmanj 14 življenj ter šolarje in poslovneže prisilili, da so ostali doma, kjer so tudi delali.

icon-chevron-right 1 2 icon-chevron-right Napad na letališče v Rijadu AP

Napad na letališče v Rijadu AP



Hutijevci, ki jih podpira Iran, so nekoč veljali za komaj kaj več kot slabo organizirano milico, danes pa so se razvili v mogočno oboroženo silo. Povzročili so škodo največji proizvajalki nafte v regiji, ogrozili ključne dobavne poti v Rdečem morju, zdaj pa obstaja tudi nevarnost, da bodo znova zanetili obsežno vojno na Arabskem polotoku, ki je v preteklosti povzročila razselitev milijonov ljudi in zahtevala več deset tisoč življenj. Savdska Arabija je lani za obrambo namenila 83 milijard dolarjev, kažejo podatki Stockholmskega mednarodnega inštituta za mirovne raziskave (SIPRI), s čimer se je trdno uvrstila med deset držav z najvišjimi vojaškimi izdatki na svetu. Kupila je ameriška bojna letala ter sistema zračne obrambe Patriot in THAAD, pa tudi vrsto naprednega orožja iz Francije in Združenega kraljestva. Toda Savdska Arabija ima veliko območje, ki ga mora braniti. Država je po površini približno petkrat manjša od ZDA, piše CNN.

Grožnje z vseh strani

Z vzhoda je Iran v najintenzivnejšem obdobju letošnjega konflikta na cilje v Savdski Arabiji izstrelil približno 1000 raket in brezpilotnih letalnikov. S severa so milice v Iraku, ki jih podpira Iran, z droni napadle ključni savdski naftovod Vzhod–Zahod. Z juga pa hutijevski uporniki, ki jih podpira Iran, iz zaklonišč in mobilnih izstrelišč v gorah Jemna na Savdsko Arabijo izstreljujejo rakete. Obramba Savdske Arabije pomeni torej zaščito obsežne mreže, ne le Rijada ali ene same rafinerije. Obrambni sistemi morajo zaznati prihajajoče grožnje, določiti, katere prestreči, in opozoriti civiliste, vse to pa morajo storiti v nekaj trenutkih, navaja neodvisna spletna stran Vision2030, ki analizira gospodarsko preobrazbo kraljevine.

Rijad FOTO: AP

Savdskim silam sicer uspe prestreči številne rakete in drone, ki jih izstreljujejo hutijevci, vendar se nekaterim uspe prebiti skozi obrambo. Savdsko obrambno ministrstvo pa se sooča s težkimi odločitvami pri razporejanju obstoječih obrambnih sistemov, saj je toliko objektov izpostavljenih napadom, je povedal savdski vir. Strokovnjaki opozarjajo, da so najnovejše hutijevske rakete, kot sta Hatem-2 in Palestine-2, po zasnovi zelo podobne iranskemu orožju, so hitre in natančne. Lani se je hutijevska raketa izognila izraelski zračni obrambi, ki velja za eno najnaprednejših, in zadela območje v bližini letališča Ben Gurion. Analitik Amir Bar Shalom je takrat za CNN povedal, da so bile rakete zelo natančne. "Če izstreliš raketo z razdalje 2000 kilometrov in je tako natančna, je to impresivno." Hutijevci so po besedah brigadnega generala Majeda al-Nazilija, tiskovnega predstavnika jemenskih vladnih sil, prilagodili tudi iranske sisteme zračne obrambe, da lahko z njimi napadajo letala in manevrirne rakete. "Te rakete se lahko premikajo do 25 minut, pri čemer vsaka deluje s sistemom za toplotno sledenje," je povedal prejšnji mesec.

Pod nadzorom Irana

Hutijevci so že dolgo del iranske "osi odpora". Medtem ko so druge zavezniške skupine, kot so Hezbolah, Hamas in milice v Iraku, utrpele precejšnje izgube in oslabitve, so hutijevci svojo moč še okrepili. Še naprej ohranjajo tesne odnose s Teheranom, na pogreb nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja pa so poslali tudi delegacijo.

Hujtijevci ob sestreljenem letalu FOTO: AP

Vendar imajo tudi lastne cilje. Sedem let spopadov s Savdsko Arabijo med letoma 2015 in 2022 je na območjih Jemna pod nadzorom hutijevcev povzročilo ogromno trpljenja, gospodarski in prometni embargo pa se nadaljuje še danes. To je pripeljalo do napovedi, da bodo začeli v Rdečem morju napadati savdske ladje. Kmalu zatem se je začela kampanja raketnih napadov, ki so bili sprva usmerjeni na rafinerijo savdskega naftnega podjetja Aramco na obali Rdečega morja in savdska letalska oporišča. Od Savdske Arabije zahtevajo prenehanje zračnih napadov pa tudi več milijard dolarjev odškodnine. Iran je ponudil posredovanje med Rijadom in hutijevskimi uporniki, ne glede na to, ali je njihova ponudba iskrena ali ne. Iranski zunanji minister Abas Aragči je dejal, da je Teheran pripravljen zagotoviti "vso potrebno pomoč za omogočanje začetka pogovorov med Savdsko Arabijo in Jemnom". Rijad je po besedah Mohammeda al Bukhaitija, člana političnega urada hutijevskih upornikov, sprejel posredovanje, vendar je skupina zavrnila predloge za dvotedensko in enomesečno premirje. "Tokratna bitka ni podobna prejšnjim, prizorišče ni več enako," je dejal. "Z vsakim dnem spopadov se bo njihovo območje širilo, izgube pa povečevale. Dogovor, ki je mogoč danes, bo jutri morda težko doseči ali pa bo postal povsem nemogoč."

Kraljevina v težkem položaju