Savdski kirurg umrl med opravljanjem posega

Zdravnik je pojasnil, da Emari sprva ni hotel opraviti pregleda srca in je vztrajal, da mora najprej izvesti operativni poseg. Sodelavci so ga nato vendarle prepričali, da je opravil elektrokardiogram, ki je pokazal, da je imel srčni napad, so sporočili iz bolnišnice.

"Umrl je med opravljanjem svojega dela. Je mučenik," je dejal dr. Al Shehri.