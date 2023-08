'Savdski mejni stražarji stran od oči sveta ubijajo na stotine migrantov'

Rijad, ki v zadnjih letih aktivno poskuša izboljšati mednarodni ugled in vpliv države po svetu, se na poizvedovanja HRW in medijev na to temo ni odzval.

"Savdski uradniki ubijajo na stotine migrantov in prosilcev za azil na tem odmaknjenem mejnem območju stran od oči sveta," je v izjavi opozorila raziskovalka Nadia Hardman. Po njenih besedah so pri HRW našteli 655 takšnih smrti, kot pravi, pa je verjetno resnično število več tisoč.

HRW s sedežem v New Yorku zadnje desetletje redno beleži kršitve človekovih pravic etiopskih migrantov, a zadnje poročilo kaže na to, da so opisane smrtonosne prakse razširjene in sistematične.

Na smrti okoli 430 migrantov na severu Jemna in jugu Savdske Arabije, ki naj bi jih zagrešile savdske sile, so že lansko leto opozarjali Združeni narodi.

Savdska vojska je na tem območju sicer zadnjih osem let vpletena v jemensko državljansko vojno, kjer mednarodno priznani vladi nudi oporo v njenem boju z uporniškimi Hutiji. Rijad se je zaradi svoje vloge v tem konfliktu večkrat znašel na udaru mednarodnih kritik, saj da je njegova intervencija prispevala k eni najhujših humanitarnih katastrof, kot vojno v Jemnu označujejo ZN.

A številne smrti, ki jih opisuje poročilo HRW, naj bi savdske sile zagrešile v času premirja, ki je v Jemnu bolj ali manj v veljavi od aprila lani.

Raziskovalci so do sklepov prišli po pogovorih z 38 etiopskimi migranti, ki so prečkali jemensko-savdsko mejo, kot tudi s pomočjo satelitskih posnetkov in s fotografijami ter posnetki z družbenih omrežij in ostalih virov.

Intervjuvanci so opisovali napade na daljavo z možnarji, kot tudi bolj neposredne izkušnje s savdskimi mejnimi stražarji. V enem od opisanih primerov naj bi pripadniki savdskih sil migrante vprašali, v katero okončino bi najraje, da jih ustrelijo.

HRW je savdske oblasti pozval, naj se odrečejo rabi sile proti migrantom in prosilcem za azil, ZN pa pozval, naj preiščejo domnevne zločine.