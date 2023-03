Savdski naftni velikan zabeležil zgodovinskih 151 milijard evrov dobička

Državno naftno podjetje je v letu 2022 zabeležilo 45,5-odstotno rast glede na leto pred tem. K večjemu zaslužku je bistveno pripomogla rast cene energije po ruski invaziji na Ukrajino, hkrati pa tudi sankcije Zahoda, ki omejujejo prodajo ruske nafte in zemeljskega plina.

Aramco je ob objavi rezultatov napovedal, da bo v letošnjem letu še povečal proizvodnjo. Želijo namreč izkoristiti večje povpraševanje na trgu, po tem, ko je Kitajska odpravila vse covidne omejitve. "Glede na to, da predvidevamo, da bosta nafta in plin v bližnji prihodnosti še vedno bistvenega pomena, so tveganja premajhnega vlaganja v našo industrijo resnična," je dejal predsednik družbe Amin Nasser.

Da bi rešili te izzive, je dejal, da se podjetje ne bo osredotočilo le na povečanje proizvodnje nafte, plina in kemikalij, ampak bo vlagalo tudi v nove tehnologije z nižjimi emisijami ogljika.

Aramco je drugo najvrednejše podjetje na svetu takoj za ameriškim tehnološkim gigantom Apple. Hkrati je tudi glavni povzročitelj emisij toplogrednih plinov, ki prispevajo k podnebnim spremembam. Rekordni rezultati so zato razjezili aktiviste. "Šokantno je, da podjetje ustvari dobiček v višini več kot 161 milijard v enem letu s prodajo fosilnih goriv, največjega dejavnika podnebne krize," se je odzvala generalna sekretarka Amnesty International Agnes Callmard.

"To je še toliko bolj šokantno, ker se je ta dobiček nabral med svetovno krizo življenjskih stroškov, k čemur je pripomogla ravno rast cen energije," je bila kritična.