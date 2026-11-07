Savdski napadi na Jemen naj bi terjali več kot 20 življenj

Tiskovna agencija Saba, ki je pod nadzorom proiranskih hutijevcev, je sprva poročala o 11 civilnih žrtvah savdskih zračnih napadov na območju Al Šarija v provinci Sana. Pozneje je nato poročala, da je število žrtev pokola naraslo na 22 in da so med njimi "večinoma otroci in ženske". Še najmanj 30 ljudi naj bi bilo ranjenih, navajata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.
Proiranska televizija Al Masirah navaja enake podatke. Reševalci naj bi medtem pod ruševinami še vedno iskali žrtve. V dveh napadih naj bi savdska letala ciljala tudi reševalno osebje.
Vladne sile izvedle napade v Taizu
Jemenske vladne sile so ob tem po lastnih navedbah izvedle tri zračne napade na položaj hutijevcev v provinci Taiz, navaja portal katarske televizije Al Jazeera. Medtem ko jemenski uporniki nadzorujejo večji del province, je njeno istoimensko glavno mesto pod nadzorom vladnih sil.
Taiz sicer velja za zgodovinsko kulturno prestolnico Jemna, že nekaj časa pa ga oblegajo hutijevci. Humanitarne razmere tam so kritične, na kar so nazadnje oktobra opozorili tudi Združeni narodi.
Državljanska vojna v Jemnu se je ponovno razplamtela poleti, nekaj mesecev po ameriško-izraelskem napadu na Iran. V okviru ofenzive sredi septembra so hutijevci, ki nadzirajo približno tretjino ozemlja Jemna, večinoma na severozahodu in zahodu, zavzeli obsežna območja zahodne obale ob Rdečem morju in prevzeli nadzor nad strateško pomembno ožino Bab al Mandab.
Vladne sile so v začetku oktobra ob podpori savdskih zračnih napadov sprožile protiofenzivo, s katero naj bi uspele ponovno zavzeti del izgubljenega ozemlja. V luči savdske podpore vladnim silam pa hutijevci redno napadajo cilje v Savdski Arabiji.