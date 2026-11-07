Savdski napadi na Jemen naj bi terjali več kot 20 življenj

Tiskovna agencija Saba, ki je pod nadzorom proiranskih hutijevcev, je sprva poročala o 11 civilnih žrtvah savdskih zračnih napadov na območju Al Šarija v provinci Sana. Pozneje je nato poročala, da je število žrtev pokola naraslo na 22 in da so med njimi "večinoma otroci in ženske". Še najmanj 30 ljudi naj bi bilo ranjenih, navajata francoska tiskovna agencija AFP in nemška dpa.

Proiranska televizija Al Masirah navaja enake podatke. Reševalci naj bi medtem pod ruševinami še vedno iskali žrtve. V dveh napadih naj bi savdska letala ciljala tudi reševalno osebje.