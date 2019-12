Savdsko sodišče zaradi umora Hašokdžija na smrt obsodilo pet ljudi

Novinarja Džamala Hašokdžija, izrazitega kritika savdskih oblasti, je umorila in obglavila skupina savdskih agentov lani oktobra v Istanbulu na savdskem konzulatu. Hašokdži se je tja odpravil z namenom, da uredi dokumente za poroko. Njegovega trupla niso nikoli našli.

Sodišče v Savdski Arabiji je zdaj na smrt obtožilo pet ljudi, ki naj bi umorili Hašokdžija.

Savdski tožilec je dejal, da so zaradi umora sodili 11 neimenovanim posameznikom. Tri osumljence so obsodili na 24 let zapora.

Savdske oblasti so sojenje izvedle povsem v tajnosti, potem ko je mednarodna javnost savdskemu princu Mohamedu bin Salmanu pripisala odgovornost za umor. Savdski agenti, ki so umorili novinarja, so bili njegovi tesni sodelavci.

Poročilo strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice, ki so izvedli neodvisno preiskavo, navaja, da obstajajo "zanesljivi dokazi" o povezavah med prestolonaslednikom in umorom ter poskusi, da bi umor prikrili. Ameriška obveščevalna služba CIA je prav tako ugotovila, da naj bi umor naročil princ Mohamed. Savdsko tožilstvo pa je princa oprostilo krivde. Ta je oktobra prevzel odgovornost za umor kot savdski voditelj, a kot je zatrdil, o načrtih agentov ni bil obveščen.

