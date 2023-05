Osumljenih šest: posneli delovanje protiletalske obrambe v Kijevu

Ukrajina je kmalu po prvih večjih ruskih raketnih napadih lani jeseni sprejela prepoved snemanja napadov, njihovih posledic in delovanja protiletalske obrambe. Za širjenje informacij o zračni obrambi in njenem delovanju je zagrožena kazen od pet do osem let zapora.

The Kyiv Independent poroča, da je ukrajinska varnostna služba (SBU) identificirala in pridržala šest oseb, ki so nezakonito širile informacije o delovanju zračne obrambe med ponedeljkovimi nočnimi napadi na Kijev. Fotografije in videoposnetke, ki so jih objavili na družbenih omrežjih, so naprej širili ruski viri na internetu, navaja časnik.