Scenarist serije Scrubs obtožen posilstva

Eric Weinberg, izvršni producent in scenarist uspešne ameriške humoristične serije Scrubs, je obtožen 18 spolnih napadov. V incidente, ki naj bi se zgodili med letom 2014 in 2019 je bilo vpletenih pet žensk. Enainšestdesetletnika so julija najprej aretirali na njegovem domu v Los Angelesu in izpustili ob varščini v višini približno 3,2 milijona evrov. Nedavno so ga ponovno aretirali in pozneje izpustili ob varščini v višini 5 milijonov evrov.

Okrožni državni tožilec Los Angelesa George Gascon je dejal, da se je Weinberg "zanašal na svoje hollywoodske veze, da je zvabil mlade ženske na fotografiranje, kjer jih je domnevno spolno napadel." V obtožnici policija trdi, da je Weinberg izbiral ženske v "v trgovinah z živili, kavarnah in drugih javnih mestih" in jih poskušal prepričati, da sodelujejo pri fotografiranju. Če so se ženske strinjale, jih je nato domnevno napadel med fotografiranjem, ki je potekalo v njegovem domu. 18 obtožb, objavljenih ta teden, vključuje šest točk obtožnice spolne penetracije z uporabo sile, štiri točke obtožbe oralnega seksa, tri točke obtožb prisilnega posilstva, dve točki obtožnice spolnega nasilja z omejevanjem in eno točko obtožnice napada s silo, ki bi lahko povzročil hude telesne poškodb, eno točko poskusa spolne penetracije z uporabo sile in eno točko lažnega odvzema prostosti z nasiljem.

icon-expand Eric Weinberg FOTO: AP

Tožilci so povedali, da se je oglasilo še "na desetine" drugih žensk, odkar so v javnost prišle novice o Weinbergovi aretaciji julija, ko je bil obtožen več točk spolnega napada, ki segajo v leto 2012. Odvetnik Gascon je dejal, da je njegov urad zahteval, da Weinberg ostane v priporu brez varščine, vendar je sodnik zahtevo zavrnil. "Če si premožen, se lahko rešiš. Če si reven, lahko ostaneš v priporu ne glede na resnost prekrška," je dejal Gascon. "Upamo, da so še druge žrtve, ki se bodo oglasile. Vemo, da jih je veliko več." "Verjamem, da moramo kot družba storiti več za zaščito žensk in deklet," je pojasnil Gascon. "Družbeno gledano smo predolgo sprejemali te spolne napade kot realnost, pred katero se morajo ženske varovati." Po navedbah Los Angeles Timesa je njegov odvetnik Robin Sax pred tem zanikal vse kršitve in trditve žensk označil za "očitno klevetniško kampanjo" z "neutemeljenimi obtožbami", ki naj bi prikazale Weinberga v "najbolj strašni luči."

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Weinberga so prvič aretirali leta 2014, ko je 22-letnica prijavila, da jo je posilil med fotografiranjem v svojem domu. Glede na dokumente okrožnega državnega tožilca je Weinberg preiskovalcem povedal, da je šlo za "sporazumen spolni odnos." Junija istega leta je okrožno državno tožilstvo zavrnilo obtožbe z navedbo, da imajo nezadostne dokaze. "Eric me je leta 2014 posilil in fizično napadel, potem ko me je prepričal, naj pridem k njemu domov na fotografiranje," je dejala v izjavi iz leta 2020. Punca je rekla, da se je Weinberg zdel profesionalen, pokazal ji je fotografije drugih žensk, ki jih je posnel, in povedal, da je oče treh otrok. 29. aprila 2014 sta se srečala na njegovem domu, je povedala. Strinjala se je, da se bo slekla do nedrčka in spodnjega perila, Weinberg pa ji je rekel, da se mora namazati z losjonom, "ker je bilo dobro za osvetlitev."

icon-expand Posilstvo FOTO: Shutterstock