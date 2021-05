Schallenberg v BiH ponovil, da spreminjanja meja na Zahodnem Balkanu ne bo

Poudaril je, da se o ozemeljski celovitosti in suverenosti Bosne in Hercegovine "ni mogoče pogajati" . Stabilnost BiH je ključna za stabilnost celotne regije, prihodnost BiH pa je v Evropski uniji, je dejal. Zavzel se je tudi za to, da bi se konference o prihodnosti EU udeležile tudi države Zahodnega Balkana.

Schallenberg je sicer že prej kritiziral neuradni dokument o načrtih o spremembi meja po etničnih kriterijih, ki je v zadnjih tednih dvignil veliko prahu v regiji in v evropskih državah. Kot pomembno je izpostavil še to, da EU ostane pozorna na regijo, saj bodo sicer vakuum zapolnili drugi. Zato je pomembno poslati signal, da je Unija na njeni strani, je dejal avstrijski minister, ki je skupaj z evropskim komisarjem za širitev, Oliverjem Varhelyijem , v BiH pripeljal prvih 10.000 odmerkov cepiva proti covidu-19 v okviru donacije EU.

Zunanja ministrica BiH je po pogovorih o razpravi o razmerah v BiH, ki bo potekala na zasedanju zunanjih ministrov EU in v Evropskem parlamentu, izpostavila, da bi se morali v Uniji zavedati, da si kljub negativni retoriki nekaterih politikov večina državljanov BiH želi, da bi država postala članica EU in zveze Nato. Izrazila je upanje, da bo EU prepoznala prizadevanja države in ji pomagala pri prevladovanju notranjih obstrukcij ter pri uresničevanju reform, potrebnih za to, da BiH dobi status kandidatke za članstvo v EU.

Spomnimo.O obstoju spornega dokumenta, za katerega se je v prvi polovici aprila ugibalo, da ga je Janez Janša poslal predsedniku Evropskega sveta Charlesu Michelu, so najprej poročali bosanski mediji. Informacije o potezi vrha slovenske politike in obstoju dokumenta so v BiH dvignile veliko prahu, zato je bila na pogovor na sedež predsedništva BiH poklicana tudi slovenska veleposlanica Zorica Bukinac. Ta je potrdila, da se politika Slovenije do Bosne in Hercegovine ni spremenila ter da naša država podpira evropsko pot Bosne in Hercegovine.

Premier Janša je članu bosanskega predsedstva pisno zatrdil, da razvpitega non-paperja ni mogoče povezati s slovensko vlado, na Twitterju pa zanikal, da bi z albanskim premierjem risala zemljevide razdeljene Bosne. Na predlog opozicijske SD so konec aprila o stališču uradne Ljubljane razpravljali na skupni seji parlamentarnih odborov za zunanjo politiko in EU. Predlagatelji so na sejo povabili tudi Janšo, da bi poslancem predstavil svoja stališča, vendar ga ni bilo v DZ.

Direktor Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Janez Stušek je povedal, da agencija ni bila seznanjena z obstojem domnevnega non-paperja, ki ga povezujejo s slovensko vlado. V zvezi s tem po njegovih trditvah ni dobila nobenih navodil, prav tako ni imela nobene vloge pri oblikovanju ali pošiljanju tega dokumenta. Na agenciji so sicer ocenili, da bi lahko nadaljnje povezovanje Slovenije z domnevnim non-paperjem ogrozilo njene varnostne, gospodarske in politične interese na Zahodnem Balkanu, je še dejal Stušek.