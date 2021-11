EU poziva k ustavitvi razdvajajoče retorike v BiH usmerjeni proti enotnosti države

Evropska unija je zelo zaskrbljena zaradi razmer v BiH. Njeno sporočilo je odločno jasno – ustaviti je treba razdvajajočo retoriko in enostranska dejanja, uperjena proti ozemeljski celovitosti, suverenosti in enotnosti države, je v Bruslju poudaril govorec visokega zunanjepolitičnega predstavnika unije Peter Stano.

Edina konstruktivna pot naprej je dialog političnih voditeljev, Evropska unija (EU) si skupaj z ZDA na politični ravni prizadeva pomagati pri iskanju rešitve za krizo v državi, je zagotovil Peter Stano. Dogajanja v Varnostnem svetu Združenih narodov ( VS ZN), ki ta teden obravnava razmere v BiH, ni želel neposredno komentirati. Poudaril je le, da igra operacija Althea pomembno vlogo za stabilnost in varnost države, ter izrazil upanje, da bodo njen mandat podaljšali. Schmidt opozoril na dejanja oblasti Republike srbske, češ da resno ogrožajo mir in stabilnost države ter širše regije Varnostni svet ZN ta teden obravnava prvo poročilo novega visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH Christiana Schmidta. Ta naj bi v poročilu posvaril, da nevarnost za mir in stabilnost BiH že vse od vojne ni bila tako velika. Rusija naj bi sicer v razpravi o BiH vložila veto, o čemer smo pisali že včeraj.

Poročilo ni bilo javno objavljeno na spletni strani urada visokega predstavnika, kot je bil to običaj pri prejšnjih poročilih, a so se do njegove vsebine dokopali in jo objavili nekateri lokalni mediji.

icon-expand Nemec Christian Schmid, predstavnika mednarodne skupnosti v BiH, je položaj nedavno prevzel od Avstrijca Valentina Inzka. FOTO: AP

Schmidt naj bi VS ZN posvaril, da dejanja oblasti Republike srbske s srbskim članom predsedstva BiH Miloradom Dodikom na čelu resno ogrožajo mir in stabilnost ne le te države, ampak tudi širše regije. "BiH se sooča z največjo grožnjo svojemu obstanku po vojni," naj bi ocenil. Če dejanjem oblasti srbske entitete BiH ne bo sledil ustrezen odziv mednarodne skupnosti, bo to po njegovem prepričanju ogrozilo oziroma "razveljavilo" daytonski sporazum, ki je bil leta 1995 temelj za končanje vojne v BiH.

Kriza v BiH se zaostruje že nekaj mesecev Kot še posebej nevarno Schmidt izpostavlja Dodikovo namero. Mani, da lahko ogrozi delovanje oboroženih sil BiH, ki so bile vzpostavljene z zakonom o obrambi leta 2005: "To dejanje bi že samo pri načrtu obrambne reforme vrnilo čas za 15 let nazaj." Najnovejša kriza v BiH se zaostruje že nekaj mesecev, odkar je začel Dodik postopoma uresničevati načrt o de facto neodvisnosti Republike srbske z razglašanjem nekaterih osrednjih državnih institucij, kot so vojska, pravosodni organi in carinska uprava, za nezakonite in nepristojne. Mandat visokega predstavnika v BiH, ki nadzira izvajanje civilnega dela daytonskega sporazuma, med drugim predvideva redno šestmesečno poročanje VS ZN. Tokratno poročilo je že 60. po vrsti, a prvo od Nemca Schmidta, ki je položaj nedavno prevzel od Avstrijca Valentina Inzka.

icon-expand Schmidt meni, da namera Milorada Dodika lahko ogrozi delovanje oboroženih sil BiH, ki so bile vzpostavljene z zakonom o obrambi leta 2005. FOTO: Dreamstime