Schmidt: Dodika je treba ustaviti

"Vojska Republike srbske ne bo oblikovana," je Christian Schmidt povedal v intervjuju za Glas Amerike. Poudaril je, da so mu na pogovorih v Washingtonu, kjer se mudi trenutno, in v Bruslju, kjer se je pretekli teden sestal z generalnim sekretarjem zveze Nato Jensom Stoltenbergom, zagotovili, da ne bodo mirno gledali, kako Dodik pod vprašaj postavlja obstanek oboroženih sil BiH in obenem vzpostavlja vojsko Republike srbske.