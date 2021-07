Schmidt kot visoki predstavnik BiH stavi na mlade, Inzko s čustvenim slovesom

Dosedanji visoki predstavnik Valentin Inzko , ki se poslavlja s položaja, se je v Sarajevu danes čustveno poslovil od prebivalcev BiH. Kot je dejal, je BiH eden najlepših krajev na svetu in država, v kateri je veliko več dobrote kot zla in sovraštva.

Kot politik s 30-letnimi izkušnjami pa vsem, ki se "sedaj skušajo pozicionirati ali stresti svojo jezo" , sporoča, da ne bo odnehal in izgubil volje pri zavzemanju za BiH, pač pa je to zanj prej poziv, naj se pogovarja z vsemi. "Nikdar ne bom igral vloge, v kateri nastopam v interesu koga drugega," je dejal Schmidt, sicer nekdanji nemški minister za kmetijstvo.

Inzko je ob tem navajal pregovor "tak se še ni rodil, da bi vsem ugodil", s čimer je na kratko strnil svoje doživljanje zadnjih 12 let v BiH. Dejal je tudi, da "hiša ni pretesna, če ni doma prepirov", s čimer je opisal BiH, pri tem pa dodal, da je v njej prostora za vse. "To hišo je treba graditi na resnici, resnica nas bo osvobodila in je temelj pravičnosti," je dejal Inzko.

Za razumevanje razmer v državi so bila zanj najpomembnejša srečanja z običajnimi ljudmi, med katerimi je srečal največ takih, ki niso dopustili, da jih visoka politika zastrupi, a prav taki so bili največje žrtve sovraštva in vojne. "Tukaj je prisotno človeštvo, vsesplošno bratstvo," je še dejal.

V skladu z daytonskim mirovnim sporazumom iz leta 1995 ima visoki predstavnik BiH pravico do sprejemanja zakonov. Inzko je tik pred iztekom mandata sprejel za nekatere v BiH sporno odločitev o spremembi kazenskega zakonika BiH, ki za zanikanje genocida po novem predvideva zaporno kazen od šest mesecev do petih let. Bosanski Srbi so zaradi tega napovedali bojkot dela v vseh osrednjih institucijah v BiH.