Tujina

Schmidt med razlogi za odstop navedel vse večje pritiske

Sarajevo, 15. 05. 2026 12.13 pred 19 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA K.H.
Christian Schmidt

Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt je za nemški časnik pojasnil, da se je za odstop odločil zaradi vse večjih pritiskov in pomanjkanja podpore. Kot eno ključnih nerešenih vprašanj v BiH je izpostavil državno premoženje in napovedal pripravo morebitne rešitve.

Christian Schmidt, ki je v začetku tedna potrdil odhod s položaja, je za nemški Süddeutsche Zeitung povedal, da se je za odstop odločil, ker je začutil, da narašča pritisk tako nanj osebno kot tudi na daytonski sporazum.

V intervjuju, ki ga povzema sarajevski portal Klix, je pojasnil, da bi bile za njegov obstanek na položaju potrebne drugačne okoliščine in da za nadaljevanje mandata ni imel zadostne podpore. Izpostavil je podporo evropskih držav, vendar so v ozadju po njegovih besedah potekali "zelo intenzivni" pogovori, v katerih ni sodeloval.

Preberi še So v ozadju Schmidtovega odhoda pritiski ameriške administracije?

Na vprašanje o prizadevanjih Rusije za zaprtje urada visokega predstavnika (OHR) in o sporočilih ZDA, za katere se zdi, da gredo v isto smer, je odgovoril, da ni prepričan o njihovem izidu. Opozoril je, da bi ukinitev OHR brez doseganja zastavljenih ciljev postavila pod vprašaj celoten daytonski sporazum, kar bi bilo "neodgovorno v času, ko se krepijo secesionistične izjave iz Republike Srbske".

Kot eno ključnih nerešenih vprašanj v BiH je izpostavil državno premoženje. BiH namreč po razpadu nekdanje Jugoslavije še vedno ni uredila vprašanja lastništva državnega premoženja. Banjaluka vztraja, da to pripada entiteti, na ozemlju katere se nahaja, medtem ko politiki v Sarajevu trdijo, da gre za premoženje države BiH.

Schmidt je dejal, da delajo na novi rešitvi. Pojasnil je, da so njegovi sodelavci razvili model, po katerem bi o tem, za katere namene se lahko uporablja državno zemljišče, odločala neodvisna komisija. "Z malo sreče bomo letos dosegli odločitev glede vprašanja državnega premoženja," je napovedal.

Svet za uresničevanje miru (PIC), ki bdi nad uresničevanjem daytonskega sporazuma in imenuje visokega predstavnika, se bo po besedah Schmidta sestal v začetku junija. Takrat naj bi tudi imenovali kandidata za visokega predstavnika.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bohinj je zakon
15. 05. 2026 12.38
Fantomska država Bosna. Kateri pripada vse premoženje? Pripada vse ozemlje. Koji k..... če srbom RS republika, če nimajo v lasti premožnje in ozemlje v svoji lasti na katerem živijo in ustvarjajo?
mojito88521
15. 05. 2026 12.27
Bosna potrebuje 2 ali 3 menjave generacij, da se bodo stvari začele urejati. Trenutni na oblasti so še preveč zabiti.
bibaleze
