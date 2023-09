Schmidt po grožnjah Dodika napovedal svoj obisk v Republiki Srbski

S Schmidtom je zadnje mesece v sporu zaradi več zadev. Med drugim je parlament v Banjaluki junija sprejel zakon o nepriznavanju odločitev visokega predstavnika mednarodne skupnosti v BiH. Zaradi tega je tožilstvo BiH vložilo obtožnico proti Dodiku. Če ga bodo spoznali za krivega, mu grozi do pet let zapora.

Politični vodja Srbov v Bosni in Hercegovini ne priznava Schmidtove avtoritete kot predstavnika mednarodne skupnosti, ker njegovega imenovanja leta 2021, tako kot njegovih predhodnikov ni potrdil Varnostni svet Združenih narodov zaradi zadržkov Rusije in Kitajske.

Na vprašanje, ali bo zamenjal Dodika, če bo nadaljeval s takšnimi potezami, ni odgovoril, ni pa izključil te možnosti. Poudaril je, da so to odločitve, ki se ne sprejemajo vnaprej . "Bomo videli, ali je Dodikova napoved le prazno govorjenje ali bo sledilo še več. Če bo sledilo še več, potem bo zelo resno. Nikakor nisem pripravljen na kompromisna pogajanja," je pojasnil.

Dodik je v sredo dejal, da pripravljajo odlok, na podlagi katerega bo policija aretirala in deportirala Schmidta, ko bo prišel v Republiko Srbsko. Če bo na njenem ozemlju v tranzitu, mu bodo zagotovili spremstvo, da bi entiteto čim hitreje prešel.

Poudaril je, da ima kot diplomat imuniteto in da Dodik poleg tega nima pristojnosti, da odredi pridržanje, ker nima pooblastil za izdajanje ukazov policiji.

"Resnično imam sestanke v Republiki Srbski v prihodnjih dneh in tednih, posebno v Banjaluki pa tudi v drugih mestih. Tega se držim," je Schmidt dejal v četrtek v pogovoru za nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Posebni odposlanec Nemčije za Zahodni Balkan Manuel Sarazzin je v izjavi, ki jo je v četrtek objavil na družbenem omrežju X, opozoril, da imajo Dodikova odcepitvena politika ter napadi na institucije BiH, medije in civilno družbo, tudi na visokega predstavnika Christiana Schmidta, posledice. Spomnil je, da je Nemčija že ustavila financiranje štirih projektov v Republiki Srbski, skupaj vrednih 105 milijonov evrov.

Ameriško veleposlaništvo v BiH je Dodikove grožnje s pridržanjem in deportacijo visokega predstavnika medtem označilo za protiustavne in nesprejemljive. Na družbenem omrežju X so poudarili tudi, da ima Schmidt vsa pooblastila visokega predstavnika, vključno z možnostjo njegove odstavitve.