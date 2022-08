Schmidt: Politiki v BiH naj se zresnijo

Po besedah Schmidta politiki v BiH ne opravljajo svojega dela in se samo medsebojno obtožujejo.

"Neumnosti, popolne neumnosti. Ljudje, jaz ne sedim ali stojim tu, jaz skrbim za to državo. To je mesto, v katerem so ljudje izgubili svoja življenja, in nismo tu, da bi se igrali politične igre. Ampak v tej državi se ljudje igrajo politične igre. Ne ljudje, ampak politiki," se je razburil nemški visoki predstavnik. "Dovolj mi je tega!" je dodal v povišanem tonu.

Poudaril je, da je delo ustanov Federacije BiH, bošnjaško-hrvaške entitete v BiH, blokirano že štiri leta in da ga želi odblokirati.